Pożar poszycia leśnego w Bydgoszczy. W akcji strażacy i samoloty Lasów Państwowych

Fot. Bydgoszcz 998

Pół hektara poszycia leśnego spłonęło w wyniku pożaru w pobliżu tzw. Bydgoskiej Sahary. W akcji uczestniczyły samoloty gaśnicze, dzięki czemu ogień udało się szybko opanować.

W godzinach popołudniowych bydgoscy strażacy odebrali zgłoszenie o zadymieniu nad lasem w pobliżu ul. Armii Krajowej. Pierwsze do akcji wyruszyły dwa zastępy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Bydgoszczy. W trakcie dojazdu strażacy widzieli dym nad lasem, początkowo jednak nie mogli zlokalizować ognia.



Po dokładnym sprawdzeniu okolicy okazało się, że pożar wybuchł bliżej ul. Inwalidów - w okolicy „Bydgoskiej Sahary”. Do akcji wyruszyły kolejne dwa zastępy PSP, tym razem z JRG 2 Bydgoszcz - Fordońscy strażacy oraz jeden zastęp OSP Bydgoszcz - Fordon. W tym samym czasie, decyzją Lasów Państwowych do akcji ruszyły dwa samoloty gaśnicze PZL M18 Dromader.



Dzięki skutecznej akcji gaśniczej prowadzonej zarówno z lądu jak i z powietrza, ogień w porę udało się opanować i zmniejszyć potencjalne straty. Ostatecznie spaleniu uległo około 0,5 hektara poszycia.



W lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego i nawet najmniejsza iskra może doprowadzić do dużego pożaru! Leśnicy i strażacy apelują o ostrożność!