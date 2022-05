Literatura, historia i muzyka, czyli nowy projekt Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

„Póki Polska żyje w nas” to nowy autorski projekt realizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Będzie to muzyczna podróż w świat polskich kompozytorów, rodzimej literatury oraz historii.

W programie wydarzenia, które zainaugurowane zostanie w środę 18 maja i potrwa do 4 czerwca, zaplanowano kilka koncertów, wykładów, grę miejską, także spotkanie dla dzieci.



W ramach bloku literackiego zorganizowane zostaną m.in.:

- koncert kameralny z udziałem tria Krzysztofa Napiórkowskiego, w programie którego znajdą się utwory powstałe na kanwie literackiej twórczości Mickiewicza, Leśmiana, ks. J. Twardowskiego

- cross-overowy koncert symfoniczny z udziałem TOS oraz ukraińskiego, folkowo-rockowego zespołu Haydamaky, który na warsztat weźmie spuściznę literacką Mickiewicza (m.in. Stepy akermańskie, Reduta Ordona, Dziady, Konrad Wallenrod). Z trzynastozgłoskowcem zmierzą się: pisarz Andrzej Stasiuk i aktor Robert Więckiewicz.



Część poświęconą historii wypełnią gry miejskie łączące pokolenia, wykład na temat motywów niepodległościowych w muzyce polskiej, koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia z towarzyszeniem Chóru Medici Cantares, prelekcja oraz koncert symfoniczny wieńczący projekt.



Finał projektu to przedstawienie twórczości wielkiego męża stanu, patrioty, a zarazem kompozytora i pianisty - Ignacego Jana Paderewskiego, który całe swoje życie poświęcił ojczyźnie i walce o niepodległość na wielu polach, zarówno jako premier, minister spraw zagranicznych czy Przewodniczący Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie dzieła Paderewskiego zabrzmią na zakończenie projektu. Będzie to m.in., uważana przez niektórych za najlepszą symfonię w polskiej literaturze muzycznej - Symfonia h-moll op. 24 "Polonia", napisana z okazji obchodów 40-lecia Powstania Styczniowego, wykorzystująca m.in. motyw melodii Mazurka Dąbrowskiego. Co warte nadmienienia - utwór zostanie wykonany w Toruniu po raz pierwszy w historii.









Projektowi patronuje Polskie radio PiK. A o jego szczegółach Iwona Muszytowska-Rzeszotek rozmawiała z Przemysławem Kempińskim dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.