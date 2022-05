Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed przymrozkami, które mają wystąpić w nocy z wtorku na środę (17-18 maja) w całym województwie.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów. Przymrozki mają pojawić się od północy do godz. 7.00 w środę. - Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie - do minus 3 stopni – czytamy w komunikacie.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 procent.