2022-05-17, 12:00 Redakcja
Завітайте до Куявсько-Поморської електронної школи. Де знайти адвоката?
До 25 лекцій на тиждень збільшилась пропозиція Куявсько-Поморської Інтернет-Школи. Є там також заняття з польської мови для дорослих. Розклад занять знаходиться на сторінці www.edupolis.pl.
відомоśці для Укряни. Там моżна отрзимаć помоц – нове міейсца
На сьогоднішній день в воєводстві куявсько-поморському перебуває понад 38 тисяч Українців, котрі отримали номер PESEL. Майже 7 тисяч з них знаходяться в організованих обєктах таких як готелі, решта винаймовують помешкання особисто або проживають в оселях поляків.
Юридичну допомогу українською мовою в Бидгощі біженці можуть отримати:
- в Куявсько-Поморському Українському Домі — номери телефонів: 48 792 588 810 або +48 667 567 150. Можна також писати на електронну пошту biuro@kpdu.pl.
- в Фундації EMIC — сторінка www.emic.com або за номерами телефонів +48 507412 653 від 8.00 до 16.00 години, а також +48 506 681 307 від 15.00 до 21.00.
На сторінці www.bydgoszcz.pl в посиланні “miasto” є посилання „pomoc prawna” і там знайдете номери телефонів до кільканадцяти адвокатів Окружної Ради Адвокатів, котрі готові безкоштовно надати юридичні поради.
Переклад Ірени Станчик