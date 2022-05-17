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2022-05-17, 12:00 Redakcja

Завітайте до Куявсько-Поморської електронної школи. Де знайти адвоката?

Урок біології в Куявсько-Поморській e-Szkoła / fot. YouTube
Урок біології в Куявсько-Поморській e-Szkoła / fot. YouTube
До 25 лекцій на тиждень збільшилась пропозиція Куявсько-Поморської Інтернет-Школи. Є там також заняття з польської мови для дорослих. Розклад занять знаходиться на сторінці www.edupolis.pl.

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Наступні організації з регіону задіяні до допомоги біженцям отримали фінансову підтримку. Цього разу засоби на закупівлю між іншим продуктів харчування підуть до двох організацій з Іновроцлава — Товариство Alter Ino а також Фундації Juvenia. Умови передав воєвода куявсько-поморський, Міколай Богдановіч, котрий співпрацює з 19 організаціями,що допомагають біженцям.

На сьогоднішній день в воєводстві куявсько-поморському перебуває понад 38 тисяч Українців, котрі отримали номер PESEL. Майже 7 тисяч з них знаходяться в організованих обєктах таких як готелі, решта винаймовують помешкання особисто або проживають в оселях поляків.
Юридичну допомогу українською мовою в Бидгощі біженці можуть отримати:
- в Куявсько-Поморському Українському Домі — номери телефонів: 48 792 588 810 або +48 667 567 150. Можна також писати на електронну пошту biuro@kpdu.pl.

- в Фундації EMIC — сторінка www.emic.com або за номерами телефонів +48 507412 653 від 8.00 до 16.00 години, а також +48 506 681 307 від 15.00 до 21.00.

На сторінці www.bydgoszcz.pl в посиланні “miasto” є посилання „pomoc prawna” і там знайдете номери телефонів до кільканадцяти адвокатів Окружної Ради Адвокатів, котрі готові безкоштовно надати юридичні поради.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 17 травня 2022 року
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