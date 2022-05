„Europoseł zawsze dostaje odpowiedź". Nowe biuro Kosmy Złotowskiego

Europoseł Kosma Złotowski otworzył w poniedziałek swoje biuro w Toruniu. Jak mówi - ma być miejscem integracji działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz kontaktu z mieszkańcami.

Toruńskie biuro Kosmy Złotowskiego znajduje się przy ul. Piekary 35/39.- Będzie tu można załatwić sprawy, z jakimi zwykle przychodzą mieszkańcy do biur posłów do Parlamentu krajowego, ale jeśli chodzi o sprawy europejskie - też będziemy do dyspozycji – mówi europoseł Złotowski. - Ludzie chętnie przychodzą do biur poselskich, nawet jeżeli sprawa nie jest do załatwienia od ręki, bo potrzebują informacji, rozmowy i pewnych interwencji. W tym akurat przypadku poseł do Parlamentu Europejskiego jest nieco ograniczony – takie interwencje to atrybut posła do Parlamentu krajowego czy senatora, ale z doświadczenia wiadomo, że jeżeli europoseł - choć nie ma takich uprawnień - napisze do jakiegoś urzędu, to odpowiedź zawsze dostaje – tłumaczy.