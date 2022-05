Ukradli szyny za ponad 9 tys. zł. Policjanci znaleźli ich jadąc po śladzie ciągnika

Tucholscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy z nieużywanego torowiska ukradli szyny kolejowe warte ponad 9 tys. zł. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Do kradzieży infrastruktury kolejowej w rejonie miejscowości Lipowa Tucholska doszło w miniony piątek. - Policjanci - podczas wykonywania czynności - znaleźli ślady kół ciągnika rolniczego. Prowadziły w kierunku terenu leśnego – relacjonuje mł. asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.Funkcjonariusze postanowili sprawdzić dokąd ich doprowadzą. Po przejechaniu kilku kilometrów dojechali do zabudowań, w rejonie których stała przyczepa ze skradzionymi szynami. - W domu przebywali również mężczyźni, którzy okazali się sprawcami tej kradzieży. 42-latek i 40-latek z gminy Czersk zostali zatrzymani. Straty zostały oszacowane na około 9600 zł ocenia policjant.Mężczyznom postawiono zarzuty dotyczące kradzieży infrastruktury kolejowej. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.