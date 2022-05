Czy Dolinę Dolnej Wisły trzeba komuś przedstawiać? Trzeba! I promować też!

Trwają pracę nad powstaniem nowej marki turystycznej naszego regionu, a chodzi o wypromowanie Doliny Dolnej Wisły. W Chełmnie odbyło się pierwsze spotkanie, na którym omawiano strategię i promocję najciekawszych miejsc krainy położonej wzdłuż Wisły.

Każde z ważnych miejsc Doliny Dolnej Wisły ma coś innego do zaoferowania, coś, co będzie mocnym punktem budowanej marki. Zacznijmy od Chełmna.– Chełmno na pewno wniesie swój wkład w postaci zabytków i historii – mówi Anna Grzeczna-Kozikowska, prezes Koła Przewodników PTTK w Chełmnie. – Chełmno to jedno z najpiękniejszych miast Polski Północnej, wzniesione na dziewięciu wzgórzach, z unikalną panoramą miasta. Gród sięga korzeniami XIII wieku. To historyczna stolica Ziemi Chełmińskiej, miasto sześciu gotyckich kościołów, najdłuższych w Europie murów obronnych, przepięknego gotycko-renesansowego ratusza, miasto z klimatem w którym można się zakochać – mówi prezes.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.W naszym regionie istnieją już marki Kujaw, Pałuk i Borów Tucholskich. Prace nad ich powstaniem koordynuje Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.