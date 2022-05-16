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2022-05-16, 12:12 Redakcja

відомоśці для Укряни. Там моżна отрзимаć помоц – нове міейсца

Два нові пункти збору і видавання дарів функціонують у Бидгощі./fot. bydgoszcz.pl
Два нові пункти збору і видавання дарів функціонують у Бидгощі./fot. bydgoszcz.pl
Два нові пункти збору і видавання дарів функціонують у Бидгощі. Їх відкрито замість одного величезного складу в Бидгоському Торгівельно Висатавовому Центрі.

Нові пункти збору подарунків у Бидгощі. І полиця з подорожуючими книжками

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Місто буде фінансувати пункти допомоги на Фордоні і Околі. Збором та видаванням одягу, їжі, засобів гігієни займуться дві позаурядові організації. Товариство під назвою "Дякуючи Вам" запрошує до мікрорайону Околє до пункту на вул.Грюнвальдській 32 – вхід від вулиць Граничної і Ясної. Мешканці можуть там приносити, а громадяни України брати необхідні речі від 10:00 до 14:00. В справах стосовно праці волонтерів можна телефонувати до Вєслави Яцковської (тел. 535 594 520 від 9:00 до 18:00), а інформацію стосовно допомоги можна отримати від Адама Яворського (696 873 790 в робочі дні від 8:00 до 16:00) а також на FaceBook сторінці "dziekiwam".

У свою чергу в районі Фордону Фундація Кактус обслуговуватиме пункт на вул. Клеберга 3. Від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 17:00 можна там привозити дари, в свою чергу видавання цих дарів для сімей біженців розпочнеться 23 травня і триватиме в понеділки, середи і п'ятниці від 10:00 до 12:00. Доїзд трамваєм номер 3,5,7 і 10 – до зупинки Андерса Клеберга. Якщо хтось їхатиме автобусом 40,69,83 і 89 то повинен вийти на зупинці Твардзіцького-Томе,якщо добиратись автобусом 81 – потрібно вийти на зупинці Андерса Клеберга. Які є потреби а також деталі про працю волонтерів можна дізнатися у Анни Лєщинської (575 555 321), або за номером 795 84 84 26 або на Face Book сторінці Фундації Кактус.

Нагадуємо, що в Бидгощі діють гуманітарні пункти дарів для біженців з України – на вул. Гданській 138 і Яцковського 30.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для Укряни
Bydgoszcz
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