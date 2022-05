Dr Paweł Rajewski: Jesienią przekonamy się, czy będzie szósta fala pandemii

Był koniec lockdownu i zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Teraz kolejny krok - po dwóch latach walki z COVID-19 w Polsce formalnie kończy się okres epidemii, a zaczyna stan zagrożenia epidemicznego.

- Nie testujemy od końca marca, od początku kwietnia, tak, jak testowaliśmy pacjentów w kierunku SARS-CoV-2 poprzednich miesiącach, więc de facto nie wiemy, ile tych nowych, objawowych zakażeń w Polsce jest. Piąta fala wyraźnie wyhamowała, co jest po części związane z porą roku. W każdej chwili ze stanu zagrożenia epidemiologicznego możemy zrobić stan epidemii, możemy wprowadzać dalsze obostrzeniach, jeżeli sytuacja się pogorszy. Najważniejszym sprawdzianem będzie nadchodząca jesień. Przekonamy się wtedy, czy będziemy mieli szósta falę - mówi dr Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych.Od początku pandemii w Polsce na koronawirusem zakaziło się łącznie 6003436 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 116207 chorych.Co o złagodzeniu restrykcji i przejściu do fazy zagrożenia epidemicznego mówią bydgoszczanie? Więcej w materiale Jolanty Fischer.