Zaczął się sezon na biesiadowanie. Byliśmy na „Majówce z gminą Sicienko" [zdjęcia]

Występy artystyczne, zabawa taneczna, strefa zabaw dla dzieci z wesołym miasteczkiem oraz lokalne przysmaki i rękodzieło - to atrakcje Majówki z gminą Sicienko. /fot. Tatiana Adonis

Występy artystyczne, zabawa taneczna, strefa zabaw dla dzieci z wesołym miasteczkiem oraz lokalne przysmaki i rękodzieło - to atrakcje Majówki z gminą Sicienko. /fot. Tatiana Adonis

Występy artystyczne, zabawa taneczna, strefa zabaw dla dzieci z wesołym miasteczkiem oraz lokalne przysmaki i rękodzieło - to atrakcje Majówki z gminą Sicienko. /fot. Tatiana Adonis

Występy artystyczne, zabawa taneczna, strefa zabaw dla dzieci z wesołym miasteczkiem oraz lokalne przysmaki i rękodzieło - to atrakcje Majówki z gminą Sicienko. /fot. Tatiana Adonis

Występy artystyczne, zabawa taneczna, strefa zabaw dla dzieci z wesołym miasteczkiem oraz lokalne przysmaki i rękodzieło - to atrakcje Majówki z gminą Sicienko. /fot. Tatiana Adonis

Występy artystyczne, zabawa taneczna, strefa zabaw dla dzieci z wesołym miasteczkiem oraz lokalne przysmaki i rękodzieło - to atrakcje Majówki z gminą Sicienko. Sobotnia impreza przyciągnęła wielu mieszkańców.

- Lubimy się bawić, więc nasi włodarze co rusz nam coś organizują...- Impreza z pompą! Jest więcej stoisk... - mówili uczestnicy majówki.Pierogi, chleb ze smalcem, kluski z kapustą, bigos z kiełbasą, żurek, ciasto - panie z kół gospodyń wiejskich zadbały o to, by na tej imprezie nikt nie chodził głodny.W programie majówki znalazły się m.in. występy zespołów tanecznych, pokazy gimnastyczne, koncert zespołu Reverb i Szalonego Duetu. Gwiazdą imprezy był zespół „Piękni i młodzi” z liderką Magdaleną Narożną. A na finał zabawa taneczna w rytmie podanym przez DJ’a Fill.