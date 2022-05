Miłośnicy mercedesów zjechali do Torunia. Impreza nie tylko dla pasjonatów motoryzacji [zdjęcia]

Ogólnopolski Zlot Mercedes-Benz odbywa się w Toruniu. Biorą w nim udział setki posiadaczy zarówno najnowszych modeli, jak i unikatowych już egzemplarzy tej marki.

Jak mówi Tomasz Niejadlik, honorowy dyrektor zlotu, mercedesy to już 136-letnia historia.- To historia elegancji, wyjątkowej marki i jednocześnie wyjątkowych ludzi. Oprócz tego jest to auto, które przez cały czas kojarzy się z prestiżem. Marka, która tak naprawdę jest marką stworzoną przez ojców motoryzacji, więc czujemy się w jakiś sposób spadkobiercami, kultywując tę tradycję - powiedział Tomasz Niejadlik.Uczestnicy zlotu do godz. 17:00 będą na terenie MotoParku - zaplanowano tam m.in. zmagania kierowców na torze i konkurs z wiedzy o marce. Drugi dzień zlotu w niedzielę. Auta będzie można zobaczyć od 12:00 na przystani sportów wodnych przy ul. Popiełuszki. Wstęp jest wolny.