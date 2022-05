Dwudziestu tatuażystów kontra łydki, plecy i ramiona. A cel charytatywny [wideo, zdjęcia]

Robiąc tatuaż można było pomóc chorym dzieciom oraz zwierzętom. Taką charytatywną akcję Walk in Day zorganizowano w toruńskim Domu Muz. Dochód z niej trafi do toruńskiego Hospicjum „Nadzieja" i Schroniska dla Zwierząt. W wydarzeniu wzięło udział 20 tatuatorów z całej Polski./fot. Monika Kaczyńska

Robiąc tatuaż można pomóc chorym dzieciom oraz zwierzętom. Charytatywną akcję Walk in Day zorganizowano w toruńskim Domu Muz. Dochód z niej trafi do toruńskiego Hospicjum „Nadzieja" i Schroniska dla Zwierząt.

To była dobra okazja, by połączyć sztukę zdobienia ciała z dobroczynnością.Akcja trwała do ostatniego klienta - oczywiście pełnoletniego. Chętni mogli też spróbować swoich sił i samodzielnie wytatuować coś na skórce od bananów.W wydarzeniu wzięło udział 20 tatuatorów z całej Polski.Na miejscu była Monika Kaczyńska. Więcej informacji w jej relacji z tego wydarzenia.