Po rozbudowie Zakład Karny we Włocławku może przyjąć o 260 więźniów więcej

W Zakładzie Karnym we Włocławku otwarto nowy pawilon mieszkalny - wyposażony w nowoczesne systemy monitoringu i alarmowania. W celach o zwiększonym metrażu jest 260 miejsc. Włocławskie więzienie jest teraz trzecim największym w kraju.

- Pawilon przeznaczony jest dla 260 osadzonych. Mogliśmy go wybudować dzięki porozumieniu z Funduszem Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Ten fundusz jest finansowany w dużej mierze dzięki odpłatnemu zatrudnieniu osadzonych. Porozumienie podpisaliśmy w czerwcu 2020 roku. Prace rozpoczęły się w 2020 roku, a zakończyły się w listopadzie 2021 roku. Powstał pawilon dla osadzonych z zakładu typu zamkniętego. Obiekt daje najwyższe gwarancje bezpieczeństwa i dla funkcjonariuszy służby więziennej, i dla osadzonych. W tym momencie zakład we Włocławku to jedna z największych jednostek penitencjarnych w całej Polsce. Koszt dofinansowania wynosi ponad 15 mln. zł - mówi kpt. Paweł Wochal, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.Więcej w materiał Agnieszki Marszał.