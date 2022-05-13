Нові пункти збору подарунків у Бидгощі. І полиця з подорожуючими книжками

Заохочення до участі в місцевому суспільному житті, позаурядових організаціях, включення дітей в систему освіти та розвивання їх інтересів — то одна з багатьох цілей визначених на Круглому Столі Самоврядування в справі біженців з України.

Зустріч мерів польських міст, представників уряду і товариств відбулося 9 травня у Вроцлаві. Планується створити так звану базу компетенції громадян України в Польщі і допомогти фірмам у їх працевлаштуванні. Учасники перемовин наголосили також на необхідності вирівнювання принципів доступу до ринку праці і створення власних фірм Українцями, котрі приїхали до і після початку війни. Йшла мова також про необхідність масової програми навчання польської мови для осіб котрі хочуть розпочати тут працю, а також про створення і розвиток соціальних кооперативів.Нові пункти відбору дарів для біженців з України ведуть:-Товариство “Дякуючи вам”, вул. Грюнвальдська 32 (вхід від вул. Гранічної і Ясної).Відбір дарів від мешканців та передачу їх біженцям відбувається від понеділка до п'ятниці від 10 до 14 години.-Фундація КактусВидавання дарів від 23 травня: вул. Клеберга 3, понеділок, середа і п'ятниця від 10:00 до 12:00Доїзд трамваєм під номером 3,5,7,10 або автобусом номер 81. Потрібно вийти на зупинці Андерса — Клеберга. Також до цього пункту гуманітарної допомоги можна доїхати автобусами номер 40,69, 83,89 — потрібно вийти на зупинці Твардзіцького -Томе. Актуальну інформацію про допомогу в пункті дізнаєтесь за номером 795 84 84 26 або на сторінці www.facebook.com/Fundacja-KaktusІнформація від Культурного центру Модрачка на вул. Огроди 15 у Бидгощі:Буккросинг - мандрівна книга українською мовою. Ми закликаємо вас читати та ділитися книгами. Бажаєте цікавого читання? Ось що вам потрібно зробити. Приходьте до громадського центру «Модрачек» і оберіть собі книгу. Читайте далі. Нехай вона блукає, повертаючи її до нашої полиці, щоб хтось інший почитав. І якщо він вам подобається, ви можете залишити його, але не забудьте взяти інший на його місце.