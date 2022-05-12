Польсько-український ярмарок вакансій у Влоцлавеку. Де взяти PESEL у Торуні?

Питання щодо присвоєння номера PESEL біженцям з України вирішуються в Торуні, тепер в одному місці / фото Архіви

Справи пов'язані з наданням номеру PESEL для біженців з України можна тепер владнати в Торуні в одному відділенні – в офісі Відділу Адміністраційних Справ на вул. Батора 38/40. Приводом є менша кількість зацікавлених.