2022-05-12, 12:19 Redakcja
Польсько-український ярмарок вакансій у Влоцлавеку. Де взяти PESEL у Торуні?
Справи пов'язані з наданням номеру PESEL для біженців з України можна тепер владнати в Торуні в одному відділенні – в офісі Відділу Адміністраційних Справ на вул. Батора 38/40. Приводом є менша кількість зацікавлених.
Польсько-українська польова гра. Електронна школа та польська мова для дорослих
Обов'язковим є попередня реєстрація візити он-лайн (деталі на www.torun.pl).
Польсько-Український Ярмарок Вакансій відбудеться 27 травня о 10:00 в Цеху Різних Ремесел у Влоцлавку. Організовує їх Повятова Біржа Праці, а також центр Освіти і Праці Молоді (при Добровільному Трудовому Корпусі, польською мовою абревіатура "ОHР – Ochotniczy Hufiec Pracy"). Метою заходу є реклама працевлаштування як серед Поляків так і серед громадян України, котрі проживають у Влоцлавку або у місцевостях влоцлавського повіту.
Заяви бажаючих працедавців будуть прийматися до 18го травня 2022року. Детальну інформацію на тему ярмарку вакансій можна отримати в Центрі Професійної Активізації: Повятова Біржа Праці у Влоцлавку, тел. (54) 234 00 89 (внутрішній номер 42); 728 173 750; e-mail: pracodawcy@wloclawek.praca.gov.pl або towlpos@praca.gov.pl.
Статут участі на Ярмарку Вакансій разом з формуляром заяви знаходиться на: wloclawek.praca.gov.pl.
Нагадуємо, що для того щоб не втратити права до отримання грошової допомоги 500+ на дитину, біженці можуть виїхати з Польщі терміном не довшим ніж на 30 днів.
Переклад Ірени Станчик