Czwartek, 12 maja 2022 r.   Imieniny: Pankracego, Dominika, Achillesa
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-05-12, 12:19 Redakcja

Польсько-український ярмарок вакансій у Влоцлавеку. Де взяти PESEL у Торуні?

Питання щодо присвоєння номера PESEL біженцям з України вирішуються в Торуні, тепер в одному місці / фото Архіви
Питання щодо присвоєння номера PESEL біженцям з України вирішуються в Торуні, тепер в одному місці / фото Архіви
Справи пов'язані з наданням номеру PESEL для біженців з України можна тепер владнати в Торуні в одному відділенні – в офісі Відділу Адміністраційних Справ на вул. Батора 38/40. Приводом є менша кількість зацікавлених.

Польсько-українська польова гра. Електронна школа та польська мова для дорослих

Збір солодощів та іграшок та передача цистерн з водою Україні [Читай і слухай]
Понад 140 осіб взяли участь в заході „Спортивна допомога для України”
В Бідґошцзі одбівайą сіę Спотканія для сеніорóв з України
відомоśці для Україńцó. Помоц фінансові і обовіąзек школьний
Українська загальна кімната в центрі Бидгоща. Де отримувати подарунки?
Два пункти, котрі обслуговують українців у Відділенні Адміністраційних Справ при вул. Батора 38/40, знаходяться в кімнаті 29 на ІІІ поверсі. Відкриті від понеділка до п'ятниці від 7:30 до 17:00. Саме там можна також зробити безплатну фотографію.

Обов'язковим є попередня реєстрація візити он-лайн (деталі на www.torun.pl).

Польсько-Український Ярмарок Вакансій відбудеться 27 травня о 10:00 в Цеху Різних Ремесел у Влоцлавку. Організовує їх Повятова Біржа Праці, а також центр Освіти і Праці Молоді (при Добровільному Трудовому Корпусі, польською мовою абревіатура "ОHР – Ochotniczy Hufiec Pracy"). Метою заходу є реклама працевлаштування як серед Поляків так і серед громадян України, котрі проживають у Влоцлавку або у місцевостях влоцлавського повіту.

Заяви бажаючих працедавців будуть прийматися до 18го травня 2022року. Детальну інформацію на тему ярмарку вакансій можна отримати в Центрі Професійної Активізації: Повятова Біржа Праці у Влоцлавку, тел. (54) 234 00 89 (внутрішній номер 42); 728 173 750; e-mail: pracodawcy@wloclawek.praca.gov.pl або towlpos@praca.gov.pl.

Статут участі на Ярмарку Вакансій разом з формуляром заяви знаходиться на: wloclawek.praca.gov.pl.

Нагадуємо, що для того щоб не втратити права до отримання грошової допомоги 500+ на дитину, біженці можуть виїхати з Польщі терміном не довшим ніж на 30 днів.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 12 травня 2022 року
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-05-12, godz. 15:34 Starszy, niedowidzący pan z Ukrainy znalazł schronienie w bydgoskim Centrum Do trójki niewidomych Ukraińców, którzy uciekając przed wojną znaleźli pomoc w Bydgoszczy, dołączył właśnie pan Wowa - starszy, mocno niedowidzący… » więcej 2022-05-12, godz. 14:45 41 lat remu rolnicy zyskali swój związek. Powstała chłopska „Solidarność” W Toruniu upamiętniono 41. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Uroczystości… » więcej 2022-05-12, godz. 13:09 Dlaczego zginęła Wiktoria? Proces po tragedii na rondzie Inowrocławskim Na ławie oskarżonych w bydgoskim sądzie zasiadło dwóch kierowców. Według prokuratury mężczyźni przyczynili się do wypadku, w którym zginęła 12-letnia… » więcej 2022-05-12, godz. 11:11 Wykopali grób sprzed ponad 2 tys. lat! Odkrycie na budowie w Kozielcu [zdjęcia] Podczas budowy domu w Kozielcu (gmina Dobrcz) dokonano odkrycia archeologicznego sprzed ponad 2 tys. lat. - Badania potwierdziły, że wykopano tam tzw. grób… » więcej 2022-05-12, godz. 09:40 Pędził na hulajnodze z prędkością 50 km na godzinę! Mandat: 400 złotych Policjanci z drogówki zatrzymali w Grudziądzu mężczyznę na hulajnodze elektrycznej. 21-latek jechał o wiele za szybko. » więcej 2022-05-12, godz. 07:50 Toruń: bloki między domkami jednorodzinnymi? Tego nie było w planach! „Stop szanghaizacji osiedla” - mówią mieszkańcy toruńskich Bielaw. Sprzeciwiają się powstawaniu bloków na ich osiedlu domków jednorodzinnych. » więcej 2022-05-12, godz. 06:53 Łabędzie znad Brdy znów nie doczekały się potomstwa. Gniazdo i jaja zniszczone Pani Katarzyna zainteresowała się losem łabędzi żyjących nad Brdą przy półwyspie koło WSG. Ich gniazdo jest rok w rok niszczone, młode nie mają szans… » więcej 2022-05-11, godz. 19:00 Zaczęło się zarybianie Wdy. Lipienie i pstrągi już popłynęły, a następne będą... Ponad milion małych ryb trafi w tym roku do wód Wdeckiego Parku Krajobrzowego w ramach zarybiania. Pierwsze okazy już pływają - chodzi o lipienie i pstrągi… » więcej 2022-05-11, godz. 18:19 Skąd paliwo w zbiorniku wodnym koło Bobrowników? Z włamania sprzed 10 lat! Służby ochrony środowiska ustaliły przyczyny skażenia wody benzyną pod Bobrownikami. Zagrożona była wówczas Wisła. Okazuje się, że to pokłosie włamania… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na autostradzie A1 przed Ciechocinkiem. Pasażer zginął na miejscu (07 maja, 16:42)
  2. Potrącenie pieszych w Bydgoszczy. Stan poszkodowanych poważny [zdjęcia] (06 maja, 20:26)
  3. Piesza potrącona w Bydgoszczy. Policja: „Prawidłowo przechodziła przez pasy" (08 maja, 15:41)
  4. We Włocławku zawalił się fragment mostu! Ulica Wysoka nieprzejezdna (07 maja, 12:14)
  5. Ukraiński chłopiec porzucony na bydgoskim placu zabaw. Zgłosili się dziadkowie! (06 maja, 09:29)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO