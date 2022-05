Trzeci stopień zagrożenia w lasach w regionie! Leśnicy apelują o ostrożność

Wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność ściółki i brak opadów – to powody wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach naszego regionu.

Trzeci – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego - utrzymuje się w lasach Kujawsko-Pomorskiego od długiego weekendu majowego. - Niestety nadleśnictwa sąsiadujące z największymi miastami naszego regionu należą do najbardziej palnej kategorii zagrożenia pożarowego, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność - nie korzystanie z otwartego ognia w lesie, a także w odległości do 100 metrów od niego - mówi Mateusz Stopiński z Nadleśnictwa Toruń. - Prośmy również, by nie wjeżdżać pojazdami silnikowymi w drogi leśne nie udostępnione dla tego celu, nie parkować samochodów w miejscach nie wyznaczonych i o szczególną ostrożność oraz wszelkie sygnały dotyczące ewentualnego pożaru – dodaje.We wtorek do pożaru lasu w Bydgoszczy wykorzystano samolot gaśniczy Dromader. - Samoloty wspomagały nasze działania - odbyły się dwa zrzuty wody na źródło pożaru, co przyczyniło się do w miarę szybkiego opanowania sytuacji - - informuje starszy kapitan Karol Smarz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. - Te ogłoszone stopnie zagrożeń pożarowych przekładają się niestety na nasze statystyki. Dla przykładu - cały zeszły rok to niecałe 40 pożarów poszycia leśnego na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, a w tym roku jest dopiero maj, a my już mamy ponad 60 interwencji, a jeszcze przed nami na pewno dużo upalnych dni.Każdy kto zauważy pożar w lesie powinien zgłosić to na numer alarmowy 112. Ważne jest wskazanie dokładnej lokalizacji miejsca pożaru. W tym może nam pomóc aplikacja mobilny Bank Danych o Lasach.