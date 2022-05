Zbudują nowe budynki, wymienią tory. Modernizacja zajezdni tramwajowej

Bydgoszcz ubiega się o pieniądze z Polskiego Ładu na kompleksową modernizacje zajezdni tramwajowej przy ulicy Toruńskiej.

Zajezdnia, w której obsługiwanych jest codziennie niemal sto bydgoskich tramwajów, nie spełnia wymagań obsługi nowoczesnego taboru. - Obiekt służy Bydgoszczy od 1959 roku. Dziś nie spełnia wymagań serwisu i obsługi nowoczesnych składów – mówi zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz. - Spółka MZK przygotowała cała dokumentację projektową, dysponuje niezbędnymi decyzjami i pozwoleniem budowlanym. Wraz z rozbudową taboru tramwajowego konieczna jest modernizacja zajezdni. Złożyliśmy wniosek do drugiej edycji programu Polski Ład. Liczymy na 65 mln zł finansowego wsparcia na realizację pierwszego etapu modernizacji - dodaje.Jak będzie wyglądała modernizacja? - Musimy rozebrać część budynków i będziemy musieli wybudować w tym miejsce nowe dla motorniczych – tłumaczy zastępca prezydenta. - Priorytetem jest wybudowanie tokarki podtorowej - to wielka maszyna, na którą wjeżdża tramwaj i – tak, jak zmieniamy w swoich samochodach opony zimowe na letnie - tak w tramwajach tokarka szlifuje obręcze, żeby było mniej hałasu w Bydgoszczy.Projekt zakłada też wybudowanie ekologicznej myjni i wymianę wszystkich torowisk na terenie zajezdni. Wstępny koszt pierwszego etapu to 80 milionów złotych, a cała przebudowa i rozbudowa zajezdni ma kosztować 180 milionów złotych.W przyszłym roku na bydgoskie ulice ma też wyjechać 10 nowych tramwajów. Realizacją zamówienia zainteresowana jest bydgoska PESA, która wyceniła jego wartość na 102 mln zł. - W najbliższych latach zależy nam na zastąpieniu wszystkich starych wozów nowymi niskopodłogowcami. W związku z tym modernizacja zajezdni, która została wybudowana ponad 60 lat temu jest niezbędna do zapewnienia płynnej i komfortowej komunikacji publicznej – tłumaczy bydgoski ratusz.