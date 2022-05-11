Польсько-українська польова гра. Електронна школа та польська мова для дорослих

Родинам котрі прийняли під свій дах біженців продовжено термін грошової допомоги 40 зл на день на 1 особу від 60 до 120 днів.

Фундація Вийти з Тіні щиро запрошує на польсько-українську гру на свіжому повітрі А’хой Пригодо — в Бидгощі. Мета зустрічі — інтеграція і цікаво проведений час. Участь є безплатна. Збір о 11:00 коло трамвайної петлі Ліс Гданський. До 12:30 учасники гри будуть шукати скарбу в Лісному Парку Культури і Розваги в Мислєнцінку. Потім до 14:00 триватимуть забави для дітей і молоді а також вогнище. Прийти може кожен.В Куявсько-Поморській Інтернет Школі наступні дні навчання розпочинатимуться лекціями з польської мови. Серед лекцій для українських дітей і молоді між іншим математика, інформатика і географія, а для наймолодших — дошкільна освіта. Початок щоденно о 11:40. Всі лекції записуються і архівізуються на YouTube: Куявсько-Поморська е-Школа, можна до них повернутися також після годин трансляції. Заняття можна подивитися на трьох каналах:> YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła,> Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła,> edupolis.pl.На сторінці Маршалковської Адміністрації www.kujawsko-pomorskie можна прочитати інтерв'ю тижня — розмову з Віктором Антипенко, Станіславом Череповським і Романом Ященко, українськими борцями класичного стилю, глухими, біженцями, що проживають в Торуні.Сьогодні в Бидгощі відбудеться перший в сезоні концерт мультимедійного фонтану у сквері попри вулиці Словацького і Швальб — неподалік Філармонії і центрального офісу Радіо Пік о 21:30 . Концерт відбувається в середи, пятниці і суботи.Переклад Ірени Станчик