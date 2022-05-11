Środa, 11 maja 2022 r.   Imieniny: Igi, Miry, Władysławy
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Leszczyńskiego
2022-05-11, 12:00 Redakcja

Польсько-українська польова гра. Електронна школа та польська мова для дорослих

Вивчення польської мови для дорослих в Куявсько-Поморській електронній школі / fot. YouTube
Вивчення польської мови для дорослих в Куявсько-Поморській електронній школі / fot. YouTube
Родинам котрі прийняли під свій дах біженців продовжено термін грошової допомоги 40 зл на день на 1 особу від 60 до 120 днів.

Збір солодощів та іграшок та передача цистерн з водою Україні [Читай і слухай]

Понад 140 осіб взяли участь в заході „Спортивна допомога для України”
В Бідґошцзі одбівайą сіę Спотканія для сеніорóв з України
відомоśці для Україńцó. Помоц фінансові і обовіąзек школьний
Українська загальна кімната в центрі Бидгоща. Де отримувати подарунки?
Фундація Вийти з Тіні щиро запрошує на польсько-українську гру на свіжому повітрі А’хой Пригодо — в Бидгощі. Мета зустрічі — інтеграція і цікаво проведений час. Участь є безплатна. Збір о 11:00 коло трамвайної петлі Ліс Гданський. До 12:30 учасники гри будуть шукати скарбу в Лісному Парку Культури і Розваги в Мислєнцінку. Потім до 14:00 триватимуть забави для дітей і молоді а також вогнище. Прийти може кожен.

В Куявсько-Поморській Інтернет Школі наступні дні навчання розпочинатимуться лекціями з польської мови. Серед лекцій для українських дітей і молоді між іншим математика, інформатика і географія, а для наймолодших — дошкільна освіта. Початок щоденно о 11:40. Всі лекції записуються і архівізуються на YouTube: Куявсько-Поморська е-Школа, можна до них повернутися також після годин трансляції. Заняття можна подивитися на трьох каналах:
>  YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła,
>  Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła,
>  edupolis.pl.

На сторінці Маршалковської Адміністрації www.kujawsko-pomorskie можна прочитати інтерв'ю тижня — розмову з Віктором Антипенко, Станіславом Череповським і Романом Ященко, українськими борцями класичного стилю, глухими, біженцями, що проживають в Торуні.
Сьогодні в Бидгощі відбудеться перший в сезоні концерт мультимедійного фонтану у сквері попри вулиці Словацького і Швальб — неподалік Філармонії і центрального офісу Радіо Пік о 21:30 . Концерт відбувається в середи, пятниці і суботи.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 11 травня 2022 року
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-05-11, godz. 11:13 Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy pod swój dach? Wsparcie finansowe: nowe zasady Z 60 do 120 dni wydłużono okres, na jaki wsparcie finansowe przysługuje osobom goszczącym w domu uchodźców. Zmienił się także wniosek, jaki mieszkańcy… » więcej 2022-05-11, godz. 07:45 Studenci się bawią. Powracają toruńskie juwenalia, czyli Piernikalia Koncerty Organka, Bitaminy czy Smolastego, mecz w błocie i śniadanie na trawie - to tylko część programu toruńskich Piernikaliów. » więcej 2022-05-11, godz. 06:53 Młodzi Ukraińcy poznają historię Polski, z książki w ojczystym języku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy otrzymało od Instytutu Pamięci Narodowej podręczniki do historii Polski w języku ukraińskim. Przewodnik po tysiącletnich… » więcej 2022-05-10, godz. 14:03 „Kuchnia czasów Ludwika Rydygiera” – to temat konkursu kulinarnego w Grudziądzu Sałatki warzywne, sosy i dania mięsne kuchni staropolskiej serwowali uczestnicy konkursu kulinarnego imienia Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. » więcej 2022-05-10, godz. 12:02 Збір солодощів та іграшок та передача цистерн з водою Україні [Читай… Спеціальний збір забавок і солодощів для українських дітей проводиться на складі дарів… » więcej 2022-05-10, godz. 10:36 Można jechać! Koniec utrudnień po wypadku na DK 15 w Gronowie Skończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 15 w Gronowie, gdzie wskutek zderzenia samochodów osobowego i dostawczego ranne zostały dwie osoby - poinformował… » więcej 2022-05-10, godz. 09:23 Agregaty prądotwórcze, kuchnie polowe i nasiona. Siódmy Konwój Dobroci w drodze [zdjęcia] Siódma edycja Konwoju Dobroci z Bydgoszczy i okolic jest w drodze do Lwowa, Irpienia i Buczy. » więcej 2022-05-09, godz. 20:16 100 plecaków i przybory szkolne dla dzieci z Ukrainy. Toruński PCK pomaga „Bądźmy życzliwi” - to hasło obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki wsparciu tej organizacji ukraińskie dzieci… » więcej 2022-05-09, godz. 19:22 „Nie wolno zabijać cywilów i gwałcić kobiet!”. Protest Ukrainek w Bydgoszczy „Nie wybaczymy', „Stop ludobójstwu na ukraińskiej ludności', „Gwałt to zbrodnia wojenna' - między innymi takie hasła pojawiły się na transparentach… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na autostradzie A1 przed Ciechocinkiem. Pasażer zginął na miejscu (07 maja, 16:42)
  2. Potrącenie pieszych w Bydgoszczy. Stan poszkodowanych poważny [zdjęcia] (06 maja, 20:26)
  3. Piesza potrącona w Bydgoszczy. Policja: „Prawidłowo przechodziła przez pasy" (08 maja, 15:41)
  4. We Włocławku zawalił się fragment mostu! Ulica Wysoka nieprzejezdna (07 maja, 12:14)
  5. Ukraiński chłopiec porzucony na bydgoskim placu zabaw. Zgłosili się dziadkowie! (06 maja, 09:29)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO