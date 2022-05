Ruch zapobiega udarom mózgu, więc może na rower? Jest okazja!

Aktywność fizyczna to jeden z czynników zapobiegających udarom mózgu. Poza tym odpowiednia dieta i unikanie używek. Z okazji przypadającego we wtorek Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej bydgoskie Stowarzyszenie „Udarowcy - liczy się wsparcie” przypomina o czynnikach ryzyka i zaprasza na rodzinny przejazd rowerowy ulicami Bydgoszczy.

Ten zaplanowany jest na najbliższą sobotę (14 maja).- To żadne ściganie, to przejazd rekreacyjny, promujący zdrowie, przejazd dla całych rodzin. To pokazał pierwszy przejazd, w którym były nawet kilkumiesięczne dzieci razem z rodzicami, były też osoby starsze. Najstarszy uczestnik miał ponad 85 lat. Chcemy przede wszystkim zachęcić do propagowania prozdrowotnej postawy związanej z profilaktyką udaru mózgu - powiedział Sebastian Szyper, prezes Stowarzyszenia „Udarowcy - liczy się wsparcie”.W sobotnim przejeździe może wziąć udział 400 osób. Początek o 11:00 na pl. Wolności. Zakończenie około 14:00 w Starym Fordonie. Przewidziano dużo atrakcyjnych nagród.Zapisy na stronie www.udarowcy-edpu.pl. Wpisowe w wysokości 30 zł od osoby będzie przeznaczone m.in. na rehabilitację osób po udarach.W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 80 - 90 tys. zachorowań na udar i chociaż świadomość zagrożenia jest coraz większa, to ta liczba nie maleje.Udar mózgu należy do tych chorób, przed którymi można się bronić, a jednym ze sposobów jest regularny wysiłek fizyczny.