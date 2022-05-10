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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Leszczyńskiego
2022-05-10, 12:02 Redakcja

Збір солодощів та іграшок та передача цистерн з водою Україні [Читай і слухай]

Спеціальний збір забавок і солодощів для українських дітей проводиться на складі дарів на вул. Гданській 138 в Бидгощі. Fot. Archiwum
Спеціальний збір забавок і солодощів для українських дітей проводиться на складі дарів на вул. Гданській 138 в Бидгощі. Fot. Archiwum
Спеціальний збір забавок і солодощів для українських дітей проводиться на складі дарів на вул. Гданській 138 в Бидгощі.

Понад 140 осіб взяли участь в заході „Спортивна допомога для України”

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Подарунки буде роздано проживаючим в Бидгощі молодшим громадянам України 1 червня у День Дітей та Молоді. Нагадуємо, що за потрібними речами – такими як весняний і літній одяг – на вул Гданську 138 у Бидгощі можна приходити щоденно але о різних годинах: в понеділки і вівторки від 10:00 до 12:00, в середи між 17:00 і 19:00, в четверги від 8:00 до 10:00 а в п'ятниці між 10:00 до 12:00. У свою чергу до пункту гуманітарної допомоги на вул. Яцковського 30 можна приходити від понеділка до п'ятниці від 9:00 до 16:00.

Торунська фірма „Swimmer” подарувала чотири цистерни до питтєвої води для місцевостей визволених з-під російської окупації, таких як Буча, Ірпінь чи Богданівка. Одна цистерна дає можливість обслужити навіть 4 тисячі осіб щоденно. У свою чергу керівництво торунської фірми „Nova Trading” купили польовий госпіталь для Харкова.

Війна показала, хто є справжнім братом для України – сказала в понеділок в Торуні під час маніфестації на підтримку України Анастасія Терещенко, родом з Хмельницького. Призналась, що це Поляки дозволили, щоб Українці „почулися свобідно, віджили”... Додала, що її Батьківщина на даний момент веде нерівну боротьбу з нелюдським режимом, котрий „гвалтує, нападає, рівняє з землею міста і села”. Анастасія дякувала полякам за те, що відкрили двері своїх домівок українцям... Не можемо також не згадати про допомогу білоруського народу, представники котрого є тут з нами. Ми є дуже вдячні за солідарність і підтримку. Чи то в лавах захисників, чи через гуманітарну допомогу. Білоруський народ це не те саме, що Лукашенко” – додала Терещенко.

Переклад Ірени Станчик
Слухайте!
Bydgoszcz
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