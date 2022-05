100 plecaków i przybory szkolne dla dzieci z Ukrainy. Toruński PCK pomaga

„Bądźmy życzliwi” - to hasło obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki wsparciu tej organizacji ukraińskie dzieci otrzymały w Toruniu szkolne wyprawki.

PCK przygotował m.in. 100 plecaków, zeszyty, bloki, przybory kreślarskie, długopisy czy ołówki. - Widzimy rozpacz i tragedię, która dotknęła te dzieci. Staramy się pomagać – mówi Ewa Zulewska, kierownik biura PCK w Toruniu. - Dla nas to bardzo ważne, też dla naszych dzieciaków. Cały czas chodzimy do Polskiego Czerwonego Krzyża i ciągle otrzymujemy pomoc – także słodycze czy żywność – mówi jedna z Ukrainek.Kira pochodzi z Ukrainy i jest uczennicą SP nr 4 w Toruniu już od dwóch lat. - Bardzo ważne jest teraz to wsparcie – mówi. - Wczoraj rozmawiałam z moją rodziną na Ukrainie i mówili mi, żeby bardzo podziękować za pomoc i że to jest bardzo miłe ze strony Polski – mówi.W Szkole Podstawowej nr 4 był też poczęstunek i występy artystyczne. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca pomaga w ponad 190 krajach.