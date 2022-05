Uczniowie: Czujemy się obywatelami Europy. Parada Schumana we Włocławku

Uczniowie włocławskich szkół pod flagami europejskich krajów oraz władze miasta przeszli przed południem przez centrum Włocławka w Paradzie Schumana.

9 maja to Dzień Europy, obchodzony w rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Roberta Schumana, którą uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. We Włocławku zorganizowano z tej okazji uroczystą Paradę Schumana. W barwnym korowodzie przez centrum miasta przeszli uczniowie i nauczyciele z 33 szkół, a także przedstawiciele władz miasta.Uczniowie III LO imienia Marii Konopnickiej szli pod flagą Ukrainy, choć tego kraju jeszcze w UE nie ma. - Aspirują do tego, mamy nadzieję, że wkrótce to nastąpi i będziemy jedną, dużą europejską rodziną razem z naszymi sąsiadami wschodnimi – mówili.SP nr 8 reprezentowała Polskę, więc wszyscy ubrali się na biało-czerwono. Z kolei SP nr 5 niosła flagi Francji. - Jesteśmy i czujemy się obywatelami Europy. To dla nas radość, szczęście i duma – mówili uczniowie.- Ten korowód pokazuje, że cenimy sobie wartości europejskie. To jest ważne, chociażby przez pryzmat tego, co się dzieje na Ukrainie – komentował prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. - Prawda, tolerancja, akceptowanie inności - ci młodzi ludzie to wiedzą, czują i dzisiaj też to pokazują.