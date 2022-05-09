Понад 140 осіб взяли участь в заході „Спортивна допомога для України”

Понад 21 тисячу кілометрів проїхали на двох колесах і понад 1,4 тис. - пробігли. Дохід зі спеціальних змагань в Бидгощі буде призначено для організації допомоги біженцям з України у Польщі.

Безплатні консультації з психологом можна отримати в Бидгощі в кабінеті Кінгі Дзєвьонтковскої-Козловської, на вул. Гайовій 73 і Повстанців Великопольських 66 (В Залі Дослідів над Світом). Там надається допомога психотравматологічна а також терапевтична для дітей і батьків з України. Безплатно приймає психіатр в Клініці Ремедіум на вул. Гданській 80.Надається юридична допомога представником Окружної Адвокатської Ради і Окружної Палати Юридичних Радників на вул. Конарського 1,тел. 373 01 44, чергування відбуваються щоденно від 16:00 до 20:00.Опіку над дітьми пропонує дитячий садок Ensino на вулиці Поморській 7, тел.506 056 566Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.Переклад Ірени Станчик