2022-05-09, 14:30 Redakcja
Понад 140 осіб взяли участь в заході „Спортивна допомога для України”
Понад 21 тисячу кілометрів проїхали на двох колесах і понад 1,4 тис. - пробігли. Дохід зі спеціальних змагань в Бидгощі буде призначено для організації допомоги біженцям з України у Польщі.
Надається юридична допомога представником Окружної Адвокатської Ради і Окружної Палати Юридичних Радників на вул. Конарського 1,тел. 373 01 44, чергування відбуваються щоденно від 16:00 до 20:00.
Опіку над дітьми пропонує дитячий садок Ensino на вулиці Поморській 7, тел.506 056 566
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад Ірени Станчик