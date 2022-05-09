Poniedziałek, 09 maja 2022 r.   Imieniny: Bożydara, Grzegorza, Karoliny
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Forum Rolnika 2022
2022-05-09, 14:30 Redakcja

Понад 140 осіб взяли участь в заході „Спортивна допомога для України”

„Sportowa pomoc dla Ukrainy” – to nowa propozycja w ramach konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski./fot. archiwum
„Sportowa pomoc dla Ukrainy” – to nowa propozycja w ramach konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski./fot. archiwum
Понад 21 тисячу кілометрів проїхали на двох колесах і понад 1,4 тис. - пробігли. Дохід зі спеціальних змагань в Бидгощі буде призначено для організації допомоги біженцям з України у Польщі.

В Бідґошцзі одбівайą сіę Спотканія для сеніорóв з України

відомоśці для Україńцó. Помоц фінансові і обовіąзек школьний
Українська загальна кімната в центрі Бидгоща. Де отримувати подарунки?
Безкоштовні банківські рахунки та інтерв'ю з дружиною Президента України
Безплатні консультації з психологом можна отримати в Бидгощі в кабінеті Кінгі Дзєвьонтковскої-Козловської, на вул. Гайовій 73 і Повстанців Великопольських 66 (В Залі Дослідів над Світом). Там надається допомога психотравматологічна а також терапевтична для дітей і батьків з України. Безплатно приймає психіатр в Клініці Ремедіум на вул. Гданській 80.

Надається юридична допомога представником Окружної Адвокатської Ради і Окружної Палати Юридичних Радників на вул. Конарського 1,тел. 373 01 44, чергування відбуваються щоденно від 16:00 до 20:00.

Опіку над дітьми пропонує дитячий садок Ensino на вулиці Поморській 7, тел.506 056 566

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці дл україни
Bydgoszcz
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-05-09, godz. 15:27 Dr Marek Szymaniak: Świętujemy zakończenie wojny, ale nie zwycięstwo [rozmowa] Powinien łączyć a coraz bardziej dzieli. Dzień Zwycięstwa nad hitleryzmem. W wielu państwa dawnego bloku wschodniego, z Rosją na czele, świętowany jest… » więcej 2022-05-09, godz. 12:18 Temat budowy spalarni odpadów na Kapuściskach wraca do sądu pierwszej instancji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy uchyliło decyzję prezydenta Bydgoszczy o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy… » więcej 2022-05-09, godz. 11:37 W Jarużynie powstaje magazyn żywności Caritas Diecezji Bydgoskiej Nowoczesny magazyn żywnościowy z chłodnią i mroźnią buduje pod Bydgoszczą Caritas Diecezji Bydgoskiej. W Jarużynie odbył się właśnie odbiór pierwszego… » więcej 2022-05-09, godz. 10:55 Wspinał się na słupy i kradł kable. Podobno wyciął ich aż... 1600 metrów! Policjanci z posterunku w Dragaczu (pow. świecki) zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież ponad 1600 metrów przewodów telekomunikacyjnych. Wpadł na… » więcej 2022-05-09, godz. 09:15 Oni kochają taniec nowoczesny! To było widać i słychać w bydgoskiej Łuczniczce [wideo] Po raz 15. tancerze spotkali się w Bydgoszczy na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego Solo Duet. Dwudniowa impreza odbywała się w hali Łuczniczka. Swoje… » więcej 2022-05-08, godz. 17:48 Temperatura przy gruncie ma spaść poniżej zera. Ostrzeżenie dla regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed przymrozkami w województwie kujawsko-pomorskim. » więcej 2022-05-08, godz. 16:14 Apele pamięci, kwiaty i przemówienia. Uczcili Dzień Zwycięstwa w regionie [zdjęcia] 77 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Tę datę upamiętniło także województwo kujawsko-pomorskie. » więcej 2022-05-08, godz. 15:41 Piesza potrącona w Bydgoszczy. Policja: „Prawidłowo przechodziła przez pasy" Poważny wypadek na skrzyżowaniu ul. Koronowskiej i Opławiec w Bydgoszczy. Doszło tam do potrącenia pieszej, niestety kobieta zmarła. » więcej 2022-05-08, godz. 13:11 Pochodzą z Torunia i są świetni w canicrossie: Witold Orcholski i suczka Gotha Canicross to dyscyplina, w której biegacz połączony jest z czworonożnym przyjacielem elastyczną linką. I tu sukcesem mogą pochwalić się zawodnicy z naszego… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Dzień Flagi i rocznica Konstytucji 3 Maja. Co się działo w regionie? [zdjęcia, wideo] (03 maja, 18:51)
  2. Wypadek na autostradzie A1 przed Ciechocinkiem. Pasażer zginął na miejscu (przedwczoraj, 16:42)
  3. Potrącenie pieszych w Bydgoszczy. Stan poszkodowanych poważny [zdjęcia] (06 maja, 20:26)
  4. Piesza potrącona w Bydgoszczy. Policja: „Prawidłowo przechodziła przez pasy" (wczoraj, 15:41)
  5. We Włocławku zawalił się fragment mostu! Ulica Wysoka nieprzejezdna (przedwczoraj, 12:14)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO