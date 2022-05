Temat budowy spalarni odpadów na Kapuściskach wraca do sądu pierwszej instancji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy uchyliło decyzję prezydenta Bydgoszczy o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji. Przeciwko budowie spalarni protestowali wcześniej mieszkańcy Kapuścisk.

Sąd w uzasadnieniu podzielił wszystkie zastrzeżenia zgłaszane przez ENERIS co do podstaw prawnych wydania odmownej decyzji w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych na terenie byłych zakładów Zachem.„ENERIS Proeco od samego początku stał na stanowisku, że planowana instalacja jest zgodna zarówno z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jak i innymi przepisami prawa. Podkreślaliśmy także, że w oparciu o analogiczne zapisy wynikające z MPZP działa miejska instalacja Pro Natura. Wszystkie te kwestie znalazły swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanym przez sąd. Mamy nadzieję, że ta decyzja otworzy drogę do rozwiązania problemu bezpiecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz medycznych na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, a także przyczyni się do merytorycznej dyskusji, przede wszystkim z udziałem mieszkańców Bydgoszczy” – mówił Janusz M. Kamiński, pełnomocnik zarządu ds. komunikacji ENERIS.Do tej pory pozytywne opinie o inwestycji wydały Wody Polskie, Sanepid i Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej, bezpiecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz nowoczesnej energetyki.„Świadczymy usługi dla przeszło 1 mln mieszkańców w ponad 50 gminach na terenie całego kraju. Zatrudniamy ponad 1250 pracowników w 23 lokalizacjach. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidulanych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska” – napisała w komunikacie wysłanym do mediów firma.