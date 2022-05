W Jarużynie powstaje magazyn żywności Caritas Diecezji Bydgoskiej

Nowoczesny magazyn żywnościowy z chłodnią i mroźnią buduje pod Bydgoszczą Caritas Diecezji Bydgoskiej./fot. Elżbieta Rupniewska Nowoczesny magazyn żywnościowy z chłodnią i mroźnią buduje pod Bydgoszczą Caritas Diecezji Bydgoskiej./fot. Elżbieta Rupniewska Nowoczesny magazyn żywnościowy z chłodnią i mroźnią buduje pod Bydgoszczą Caritas Diecezji Bydgoskiej./fot. Elżbieta Rupniewska Nowoczesny magazyn żywnościowy z chłodnią i mroźnią buduje pod Bydgoszczą Caritas Diecezji Bydgoskiej./fot. Elżbieta Rupniewska

Nowoczesny magazyn żywnościowy z chłodnią i mroźnią buduje pod Bydgoszczą Caritas Diecezji Bydgoskiej. W Jarużynie odbył się właśnie odbiór pierwszego etapu budowy. Będzie to pierwszy własny magazyn bydgoskiej Caritas, która jest dystrybutorem unijnej żywności, a do tej pory wyłącznie dzierżawiła obiekty do jej przechowywania.

- Powierzchni magazynowej plus powierzchni socjalnej mamy blisko 700 metrów, jeśli chodzi o jeden poziom, a takich poziomów składowania chcemy mieć trzy. Będą odpowiednie regały wysokiego składowania z odpowiednią odpornością na ciężar. Planujemy przechowywać tu żywność, ale nie wykluczamy również wydzielenia jeszcze jakiejś części na przechowywanie innych potrzebnych rzeczy. Są zaprojektowane chłodnia i mroźnia. Urządzenia, które będą chłodziły i mroziły mają naddatek ciepła, czyli oddają ciepło, które chcemy wykorzystywać w ramach rekuperacji, co da lepszą jakość pracy w magazynie - mówi ks. Przybyła.



Oddanie magazynu do użytku planowane jest na jesień. W pełni wyposażony obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu ma kosztować około 5 milionów złotych. Połowę z tej kwoty bydgoska Caritas pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przekazywanie najuboższym pełnowartościowej żywności wycofywanej ze sklepów i żywności unijnej zapobiega jej marnowaniu i chroni środowisko.