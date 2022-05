Grupa weteranów przepłynie 1047 km Wisłą. Wszystko dla chorego 11-latka

Weterani GROM i innych jednostek wojskowych pokonują Wisłę by pomoc 11-letniemu Pawełkowi/fot. Michał Zaręba Weterani GROM i innych jednostek wojskowych pokonują Wisłę by pomoc 11-letniemu Pawełkowi/fot. Michał Zaręba Weterani GROM i innych jednostek wojskowych pokonują Wisłę by pomoc 11-letniemu Pawełkowi/fot. Michał Zaręba

Weterani GROM i innych jednostek wojskowych pokonują Wisłę by pomoc 11-letniemu Pawełkowi. Wieczorem dotarli do Torunia.

Uczestnicy wyprawy zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację chłopca. To czwarta ogólnopolska akcja „1047dla" - tyle kilometrów liczy trasa.



Pawełek to uśmiechnięty i pogodny jedenastolatek. Niestety jego szanse na normalne życie pokrzyżowały współistniejące choroby. Jego rodzice robią wszystko, aby wyrównać Pawła szanse w życiu, żeby miał normalne dzieciństwo, mógł chodzić do szkoły i uczyć się z innymi dziećmi, żyć normalnie. Teraz stoją przed wyzwaniem zebrania środków finansowych na operację, leczenie pooperacyjne i rehabilitację Pawła.



Głównym celem operacji jest wydłużenie nogi o prawie 7 cm, aby zapobiec dolegliwościom ortopedycznym, neurologicznym i skrzywieniu kręgosłupa. Nie są w stanie sami pokryć kosztów operacji i rehabilitacji syna. Koszt operacji to 276 159 zł. Dodatkowo jeden z rodziców będzie zmuszony do rezygnacji z pracy na rzecz codziennej rehabilitacji, wizyt kontrolnych oraz indywidualnej nauki w domu. Ich marzeniem jest wyrównać szanse synowi i postawić go na dwie RÓWNE nogi.



Zbiórkę organizuje Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM. Wszystkie informacje w tym fotorelacja z wyprawy są na stronie internetowej i facebookowym profilu fundacji.