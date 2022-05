We Włocławku zawalił się fragment mostu! Ulica Wysoka nieprzejezdna

Zarwany most we Włocławku./fot. Marek Wojtkowski Prezydent Włocławka/Facebook

Awaria wodociągowa spowodowała częściowe zawalenie się mostu w ciągu ulicy Wysokiej, nad rzeką Zgłowiączką. Przeprawa łączy osiedle Zazamcze z Południem. Do katastrofy budowlanej doszło w sobotę (7 maja) około godz. 8.

W nocy z piątku na sobotę (6-7 maja) doszło do awarii magistrali wodociągowej. Pękła rura o średnicy 40-tu centymetrów. Do gruntu wylewała się woda w ilości 500 metrów sześciennych na godzinę.Woda podmyła ulicę Wysoką na odcinku od Liska do rzeki. Nawierzchnia jest zniszczona, pozapadana, ulica jest zamknięta. Podmyty został również przyczółek mostu. Na razie trudno ocenić techniczny stan obiektu.W tej chwili trwa usuwanie awarii wodociągowej. Później do pracy przestąpią drogowcy. Wiceprezydent Włocławka, odpowiedzialny za drogi, Krzysztof Kukucki, powiedział, że odbudowanie ulicy Wysokiej może zająć kilka miesięcy.W czasie trwania awarii mogą występować lokalne spadki ciśnienia oraz przebarwienia wody. Wodociągowcy proszą, o nieużywanie w tym czasie sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę.Więcej w materiale Marka Ledwosińskiego.