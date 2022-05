W sobotę (7 maja) startuje największa impreza lekkoatletyczna Włocławka, doroczny dziesięciokilometrowy Bieg Kujawiaka. Okazuje się, że są jeszcze wolne numery startowe. Każdy, kto czuje się na siłach, może się jeszcze zapisać.

Szef klubu lekkoatletycznego Vectra we Włocławku, Marek Wódecki, potwierdza, że tegoroczny ,,Kujawiak" wraca do pierwotnej formuły, do trasy crossowej. Będzie ona wiodła leśnymi duktami kompleksu, przylegającego do osiedla Zazamcze. Cała impreza rozpoczęła się o godzinie 11, ale główny Bieg Kujawiaka startuje o godz. 13 ze stadionu ,,Przylesie" na włocławskim Zazamczu.Najbardziej spóźnienie zawodnicy mogą zapisywać się tuż przed imprezą.