W Bydgoszczy na ul. Spokojnej nie mieli balkonów, a będą mieli. Można? Można! [zdjęcia]

W blokach przy ul. Spokojnej w Bydgoszczy rozpoczęła się instalacja balkonów. To budynki z okresu PRL. Do tej pory nie było w nich takich udogodnień, a mieszkańcy mieli do dyspozycji tylko otwierane drzwi z balustradą.

– My zdecydowaliśmy się, żeby mieć balkon, bo moja małżonka, jak już nie będzie mogła zejść z 4 pietra, to sobie odpocznie na balkonie, a mieszkamy tutaj już 50 lat – mówił jeden z mieszkańców.



– Wg naszych wstępnych informacji na balkon zdecydowało około 130 - 140 osób, na ponad 380 mieszkań. Jest to dość ciekawa technologia, w mieszkaniu nie będzie żadnego śladu, na elewacji również, bo rozwiązanie techniczne polega na tym, że w wieńcu mocowane są za pomocą chemokotw wsporniki na których oparty jest balkon – powiedział Grzegorz Dudziński, prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”.



Wykonanie balkonu kosztuje ok. 8 tys. złotych. Mieszkańcy, którzy nie mają drzwi balkonowych dodatkowo będą musieli zapłacić jeszcze za ich wstawienie. Teraz zyskają balkony. Jednak dodatkową przestrzeń właściciele muszą sobie sfinansować sami, więc balkony pojawią się tylko u tych, których na to stać i wyrazili na to zgodę.