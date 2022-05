Za Ukraińców przyjętych pod swój dach trzeba złożyć tzw. deklaracje śmieciowe!

Gmina Świecie nad Wisłą ma problem z większą liczbą odpadów. Problem wiąże się z napływem uchodźców. Mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach gości zza wschodniej granicy - a jest to kilkaset osób - nie zgłaszają zwiększenia liczby swoich domowników.

- Nie tylko w Świeciu, ale jak Polska długa i szeroka, okazuje się, że poza tym naszym wielkim sercem i chęcią niesienia pomocy, z czasem wychodzą na wierzch kłopoty, których wcześniej nie dostrzegliśmy. Tak dzieje się we wszystkich gminach w kraju, wszędzie tam, gdzie w prywatnych domach, w mieszkaniach pojawiła się spora rzesza nowych mieszkańców. Mowa o deklaracjach śmieciowych, o nieczystościach, które każdy z nas produkuje - mówi Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia.- Aktualnie obowiązujące przepisy nie zwalniają, niestety, nikogo z obowiązku płacenia, więc każdy, kto przyjmie gości pod swój dach, ma obowiązek złożenia śmieciowej deklaracji we własnej gminie. O tym obowiązku należy pamiętać, bo to niesie ze sobą pewne konsekwencje, raz dla tego, kto zgłosi, bo opłaty od momentu przyjęcia danej osoby należy wnieść, ale niezgłoszenie również może wiązać się z sankcjami. Jeśli samorząd dowie się o osobach przyjętych do naszych domów bez złożenia deklaracji śmieciowej, będzie wszczynać z urzędu postępowania w tym temacie - mówi zastępca burmistrza Świecia. - Na razie przypominamy, apelujemy, zapraszamy do składania deklaracji...W gminie Świecie dotyczy to mieszkańców, którzy w miesiącu produkują dodatkowe śmieci o wartości kilkunastu tysięcy złotych.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.