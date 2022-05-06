В Бідґошцзі одбівайą сіę Спотканія для сеніорóв з України

В Центрі Позаурядових Організацій що на вулиці Гданській 5 відбулось вже 2 зустрічі з біженцями віком понад 60 років, котрі були змушені покинути свій край внаслідок війни. Ініціатором заходів є Бидгоська Рада Сенйорів.

Сеньйори, так у Польщі називають людей старшого і похилого віку, мали у Бидгощі зустріч зі своїми ровесниками з України. В Центрі Позаурядових Організацій що на вулиці Гданській 5 відбулось вже 2 зустрічі з біженцями віком понад 60 років, котрі були змушені покинути свій край внаслідок війни. Ініціатором заходів є Бидгоська Рада Сенйорів. ЇЇ керівник, пані Марія Ґаленска поділилася, що спільно зі своїми співробітниками, хочуть хоча б на хвильку відірвати своїх колег і коліжанок, що прибули з України, від турбот і переживань. Створена група “Разом легше”. Кожна щотижнева зустріч буде розпочинатися лекцією польської мови, котру буде вести вчитель на пенсії пані Феліція Тиквінська. Допомагатимуть в організації заходів Товариство “Slavos” і Фундація “Вийти з тіні”. Бажаючі прийти на цю зустріч можуть писати sms-и за номером 668 491 938 або е-mail на адресу brs@um.bydgoszcz.plВ Міському Центрі Соціальної Допомоги в Бидгощі відкрито інформаційний пункт для кандидатів на тимчасового опікуна для дітей з України позбавлених опіки батьків. Пункт створено, щоб нести допомогу в сфері врегулювання юридичної ситуації дітей, котрі перетнули кордон Польщі після початку війни в Україні з опікункою чи опікуном котрі не є батьками дитини. Там можна буде отримати допомогу при заповненні заяв щодо встановлення тимчасового опікунства, а також при зібранні потрібних документів до Сімейного Суду. На зустріч треба зареєструватись телефонічно за номером 523 301 270.Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.Переклад Ірени Станчик