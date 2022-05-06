2022-05-06, 12:15 Redakcja
В Бідґошцзі одбівайą сіę Спотканія для сеніорóв з України
В Центрі Позаурядових Організацій що на вулиці Гданській 5 відбулось вже 2 зустрічі з біженцями віком понад 60 років, котрі були змушені покинути свій край внаслідок війни. Ініціатором заходів є Бидгоська Рада Сенйорів.
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В Міському Центрі Соціальної Допомоги в Бидгощі відкрито інформаційний пункт для кандидатів на тимчасового опікуна для дітей з України позбавлених опіки батьків. Пункт створено, щоб нести допомогу в сфері врегулювання юридичної ситуації дітей, котрі перетнули кордон Польщі після початку війни в Україні з опікункою чи опікуном котрі не є батьками дитини. Там можна буде отримати допомогу при заповненні заяв щодо встановлення тимчасового опікунства, а також при зібранні потрібних документів до Сімейного Суду. На зустріч треба зареєструватись телефонічно за номером 523 301 270.
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад Ірени Станчик