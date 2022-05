Ryby wracają do miasta! Chodzi o słynne rzeźby z misy fontanny Potop

Niedługo kultowe rzeźby, które zdobiły niegdyś misę fontanny Potop ozdobią nabrzeże Wyspy Młyńskiej. Miasto zleciło przygotowanie fundamentów pod kamienne ryby, które przez wiele lat były uwielbiane przez dzieci i chętnie fotografowane przez dorosłych bydgoszczan.

Cztery ryby to odlane betonowe rzeźby autorstwa Józefa Makowskiego. W latach 1943-2014 zdobiły misę fontanny w parku Kazimierza Wielkiego. Znali je wszyscy bydgoszczanie, robili sobie przy nich (lub na nich) zdjęcia, bawili się strumieniem wody. Ryby stały się jednym z symboli dawnej Bydgoszczy. Rzeźby zostały usunięte w czasie rekonstrukcji fontanny Potop.Zdemontowane rzeźby, które były w złym stanie technicznym, w ubiegłym roku poddano renowacji. Podjął się jej Paweł Czyż, student katedry wzornictwa Politechniki Bydgoskiej, w ramach praktyk studenckich prowadzonych w biurze Plastyka Miasta.Odrestaurowane ryby znajdą swoje nowe miejsce. Będzie to nabrzeże Brdy na Wyspie Młyńskiej. Rzeźby ozdobią narożniki kamiennych gabionów przy schodach do rzeki.