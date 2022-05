Dwuosobowe sale, około tysiąca łóżek. Finał rozbudowy szpitala w Toruniu

Zakończyła się rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu. To największa regionalna inwestycja w służbie zdrowia ostatnich lat. Kosztowała ponad pół miliarda złotych.

Na toruńskich Bielanach odbyła się w czwartek uroczystość przekazania inwestycji. Jak przypomina marszałek Piotr Całbecki - najpierw do użytku został oddany parking wielopoziomowy, potem administracja i apteka. W placówce będzie około tysiąca łóżek dla pacjentów.Dyrektor szpitala Sylwia Sobczak podkreśla, że załoga placówki jest w najważniejszym momencie bardziej ciężkiej, pięcioletniej pracy. - Przed nami mnóstwo wyzwań. Budynek to w tej chwili przepiękne mury. Przeprowadziliśmy już tu oddziały psychiatrii i zakaźne, więc opuściliśmy inne obiekty w mieście. Powoli się tu wprowadzamy. Teraz czeka nas długa praca, bo aby taki budynek mógł zacząć funkcjonować z pacjentami, musi popracować trochę „na sucho". Jest w nim mnóstwo instalacji i sprzętu. Te muszą zostać uruchomione i pracować tak, aby nasi pacjenci byli bezpieczni –mówi.Pytana, czy będą lekarze, pielęgniarki i pozostały personel, aby zadbać o większą liczbę pacjentów, odpowiada: - To trudny temat. Zaraz po tej uroczystości robimy wielką kampanię - od facebookowej i przez media społecznościowe, po tradycyjną, aby sprowadzić tutaj młodych lekarzy. Ta kadra, którą mamy obecnie, jest na pewno niewystarczająca do tak dużych obiektów i nowych rzeczy, które chcielibyśmy tutaj robić. Trwają negocjacje z różnymi lekarzami i personelem.Władze szpitala mają nadzieję, że kadrę wzbogacą lekarze, pielęgniarki czy salowe z Ukrainy. - W tej chwili mamy zatrudnionych kilkunastu ukraińskich lekarzy i kilkanaście pielęgniarek. W tej chwili się u nas uczą, są przed egzaminami z języka polskiego, ale cały czas pracują, wprawiają się. Liczymy, że zostaną z nami na stałe - mówi dyrektor.Po modernizacji pacjent będzie miał w toruńskim szpitalu zupełnie inne warunki. Dotychczasowe sale są pięcio- czy sześcioosobowe. Teraz będzie wiele sal dwuosobowych. W nowych budynkach swoją działalność prowadzą już wszystkie poradnie specjalistyczne. Zdaniem dyrektor wabikiem dla młodych lekarzy będzie fakt, że obecnie to najnowocześniejszy wielospecjalistyczny szpital w kraju.Od piątku (5 maja) szpital będą mogli obejrzeć mieszkańcy podczas drzwi otwartych.