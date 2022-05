Szpital na toruńskich Bielanach już gotowy. „Inwestycję stulecia” można zwiedzać!

– Oddany właśnie do użytku nowy szpital w Toruniu to część tak zwanego „Pakietu Stulecia”, obejmującego wiele szpitali w regionie – podkreślał marszałek województwa Piotr Całbecki, który był gościem „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK.

– Życzę zadowolenia ze służby wszystkim pracującym w szpitalu, nie tylko w Toruniu, na Bielanach, ale we wszystkich szpitalach w naszym regionie, bo ten „Pakiet stulecia” nie ominął również szpitali powiatowych. Jest to rzeczywiście ogromna transformacja materialna, ale bez ludzi chętnych do pomagania drugiemu człowiekowi w potrzebie, bez ich serca, szpitale po prostu by nie istniały – mówił marszałek Piotr Całbecki, gość „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK.Od 6 do 8 maja odbędą się Dni Otwarte Szpitala na Bielanach – rozpoczęcie zwiedzania każdego dnia o godzinie 14:00, ale można przyjść wcześniej, bo od godziny 10 zaplanowano: rodzinny festyn ekologiczny, podstawowe badania profilaktyczne, animacje dla dzieci, itd.Posłuchaj całej „Rozmowy Dnia” TUTAJ