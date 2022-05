Pożegnanie gruntówek. Kolejne bydgoskie ulice z ażurową nawierzchnią

W tym roku utwardzonych zostanie kilkanaście gruntówek. Ażurowe płyty mają się pojawić m.in. na ul. Pstrągowej na Osowej Górze, na Letniej i Fiołkowej na osiedlu Miedzyń – Prądy, czy Obrońców Helu w Starym Fordonie.

Część jezdni zostanie również utwardzona betonową kostką, aby ułatwić poruszanie się pieszym. Dobiega też końca wiele robót rozpoczętych w zeszłym roku. Trwają prace m.in. na Katowickiej od Żywieckiej do Głogowskiej, a na ukończeniu jest utwardzanie Bielskiej od Cedyńskiej do Izerskiej.Dokończenie zadań z 2021 roku:ul. Widok – prace zakończone w marcuul. Średzka – zakończone w marcuul. Szlakowa – zakończone w marcuul. Bielska od ul. Cedyńskiej do ul. Izerskiej – na ukończeniuul. Grodziska od ul. Nowej do sklepu – w trakcie realizacjiul. Katowicka od ul. Żywieckiej do ul. Głogowskiej – prace w tokuul. Młyńska – w tokuUlice gruntowe przewidziane do utwardzenia płytami ażurowymi w 2022 roku:ul. Pstrągowa (Osowa Góra)ul. Krecia (Glinki-Rupienica)ul. Letnia (Miedzyń-Prądy)ul. Fiołkowa (Miedzyń – Prądy)ul. Gołębia (od Żwirki i Wigury w kierunku WZL2) (Górzyskowo)ul. Jeżewska (Piaski)ul Motylowa (Osowa Góra)ul. Obrońców Helu (Stary Fordon)ul. Klemensa Janickiego (Wilczak-Jary)ul. Charzykowska (Czyżkówko) – odcinekul. Bruska (Czyżkówko) – odcinekul. Nadrzeczna (Okole) – połączenie z obecnie realizowaną ul. MłyńskąTrwają prace nad przygotowaniem przetargu.Zadania realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego:ul. Batalionów Chłopskichul. Kosmonautówul. Księcia Witoldaul. Okólna od Pionierów do Spółdzielczejul. Wioślarskaul Bruska od Łebskiej do ul. Charzykowskiej