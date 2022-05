21 mln zł na rozbudowę wojewódzkiej komendy w Toruniu. Będzie nowocześnie

Siedzibę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu czeka modernizacja i rozbudowa. - Rządowe wsparcie wyniesie 21 mln zł – ogłosił wojewoda w Międzynarodowym Dniu Strażaka.

Decyzję o zatwierdzeniu realizacji przedsięwzięcia wojewoda przekazał w Toruniu komendantowi wojewódzkiemu PSP. - Ta inwestycja to bardzo dobra wiadomość zarówno dla Torunia, jak i całego regionu – mówił Mikołaj Bogdanowicz.Wojewoda przekazał komendantowi Jackowi Kaczmarkowi podpisany program inwestycji. - To bardzo potrzebna modernizacja, jednocześnie jedna ze 120 takich inwestycji realizowanych w kraju. Będzie to komenda na miarę XXI wieku – dziękował komendant.Jak podkreśliła poseł Joanna Borowiak, to już druga tak duża inwestycja dla straży pożarnej w regionie. W ubiegłym tygodniu zatwierdzona została budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, również dofinansowana kwotą 21 mln zł. Inwestycja w Toruniu ma być zrealizowana do 2025 roku.