Українська загальна кімната в центрі Бидгоща. Де отримувати подарунки?

Від сьогодні після святкової перерви знову відкрито склад видавання дарів на вулиці Гданській 138 в Бидгощі.

На стику вулиць Гданської і Камінної українські сім'ї можуть отримати дари щоденно — в понеділки і вівторки від 10:00 до 12:00, в середи від 17:00 до 19:00, в четверги від 8:00 до 10:00, а в п'ятниці від 10:00 до 12:00.Товариство Середмістя і Товариство Суспільної Праці в Бидгощі створили Українську Світлицю. Це місце призначене для підвищення рівня освіти дітей з України. Після 12:00 відбуваються заняття з польської, української, англійської мови а також уроки мистецтва і співу. Попередній запис за номером 884 841 966. Товариство Середмістя організує також курси польської мови для дорослих — попередній запис за номером 536 307 199. Лекції відбуваються на подвір'ї будинку на вул. Дворцовій 19 — вхід з вулиці Вармінського 16 — через браму за магазином Слов'яночка.Нагадуємо,що якщо заяви про Сімейний Капітал по Опіці над Дітьми будуть подані в травні, то виплати будуть від травня місяця. Можна отримати 12 тисяч на дитину протягом 2х років. Стосується це другої або наступної дитини у віці від 12 до 35 місяців. На електронній платформі ZUS є спеціальний формуляр для заповнення щоб отримати цю допомогу.Переклад Ірени Станчик