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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-05-04, 11:57 Redakcja

Українська загальна кімната в центрі Бидгоща. Де отримувати подарунки?

Від сьогодні після святкової перерви знову відкрито склад видавання дарів на вулиці Гданській 138 в Бидгощі
Від сьогодні після святкової перерви знову відкрито склад видавання дарів на вулиці Гданській 138 в Бидгощі
Від сьогодні після святкової перерви знову відкрито склад видавання дарів на вулиці Гданській 138 в Бидгощі.

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На стику вулиць Гданської і Камінної українські сім'ї можуть отримати дари щоденно — в понеділки і вівторки від 10:00 до 12:00, в середи від 17:00 до 19:00, в четверги від 8:00 до 10:00, а в п'ятниці від 10:00 до 12:00.

Товариство Середмістя і Товариство Суспільної Праці в Бидгощі створили Українську Світлицю. Це місце призначене для підвищення рівня освіти дітей з України. Після 12:00 відбуваються заняття з польської, української, англійської мови а також уроки мистецтва і співу. Попередній запис за номером 884 841 966. Товариство Середмістя організує також курси польської мови для дорослих — попередній запис за номером 536 307 199. Лекції відбуваються на подвір'ї будинку на вул. Дворцовій 19 — вхід з вулиці Вармінського 16 — через браму за магазином Слов'яночка.

Нагадуємо,що якщо заяви про Сімейний Капітал по Опіці над Дітьми будуть подані в травні, то виплати будуть від травня місяця. Можна отримати 12 тисяч на дитину протягом 2х років. Стосується це другої або наступної дитини у віці від 12 до 35 місяців. На електронній платформі ZUS є спеціальний формуляр для заповнення щоб отримати цю допомогу.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 4 травня 2022 року
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