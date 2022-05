Temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni. Fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o przymrozkach w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego od północy z wtorku na środę do środy rano. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. Obowiązywać będzie od północy z wtorku na środę do godziny 7 w środę.Synoptyk IMGW prognozuje spadek temperatury powietrza do około 0 stopni, przy gruncie do minus 2 stopni.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.