Solidaryzowali się z prześladowanymi w stanie wojennym. Ważne by o tym pamiętać

W Toruniu, jak co roku, złożeniem kwiatów, upamiętniono obywatelski protest mieszkańców przeciwko stanowi wojennemu w 1982 roku.

- Był to czas pięknej solidarności torunian z prześladowanymi - mówił o wydarzeniach maja 1982 prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN. 1 maja mieszkańcy w proteście przeciwko stanowi wojennemu wzięli udział w solidarnościowym spacerze na Bulwarze Filadelfijskim, a przy pomniku Kopernika śpiewali pieśni patriotyczne, 3 maja tłumnie uczestniczyli w mszach świętych na starówce. Wiele osób zostało aresztowanych.- Zatrzymano w sumie około 400 osób, które zostały skazane na kaarę więzienia lub grzywny, część osób nawet na kilka lat więzienie - powiedział prof. Wojciech Polak.- To był czas głębokiego stanu wojennego. Było mnóstwo internowanych, społeczeństwo było w szoku. Nastrój był bardzo ponury, a jednocześnie była głęboka niechęć do tego co się dzieje i potrzeba protestu - wspominał Jan Wyrowiński, prezes Społecznego Komitetu Solidarni - Toruń Pamięta.