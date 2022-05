Stary młyn już jest. Wkrótce więcej pamiątek. Będzie atrakcja turystyczna w Rypinie!

W Rypinie powstaje Osada Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Dobrzyńskiej, która ma odtworzyć warunki życia w dawnej wsi.

Udało się nieodpłatnie pozyskać młyn, który został już przeniesiony z miejscowości Stary Młyn do Rypina. Obecnie trwa zbiórka na nowy dach. Młyn jest pierwszym elementem osady - tłumaczy dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski.– Młyn jest pierwszy, bo go dostaliśmy, ale co ciekawe, pierwszym biznesmenem Rypina zapisanym w dokumentach średniowiecznych był młynarz Hejkon, który w 1348 roku dostał prawo pobudowania młyna w Rypinie. Chcemy tu utworzyć również ścieżki tematyczne, gdzie obok młynarstwa zaprezentujemy bartnictwo, pszczelarstwo, w przyszłości też postaramy się ukazać elementy duchowości, religijności mieszkańców ziemi dobrzyńskiej – dodał Andrzej Szalkowski.Osada powstaje przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycja i Rozwój z Rypina. Stanie przy obiektach MOSiR.