Декілька українських банків запропонували Українцям безплатні рахунки на найближчі місяці. Декотрі з них не беруть оплати за грошовий переказ. Часом умовою відсутності оплат за банківський рахунок є дебетова картка або гарантія конкретних грошових надходжень. Повертаючись в Україну варто перевірити, чи не потрібно особисто закрити такого рахунку в польському банку, щоб пізніше не були нараховані оплати.

“Шкода, що я не можу обійняти кожну з них — це слова з інтерв'ю для “Речі Посполитої” дружини президента України Олени Зеленської. “Можна уявити собі, яку важку дорогу пройшли, втікаючи з підвалів чи бомбосховищ в Маріуполі, з під обстрілів з Харкова, з окупованої Київщини, а навіть зі Львова чи Одеси, котрі також були під обстрілами російських ракет. Уявляю собі, як це важко, залишити дім, з котрим пов'язано стільки планів і спогадів, місто, в котрому тобі все знайоме, вулиці, котрими щоденно ходиш. Як важко є пояснити дітям, що вони також повинні все залишити, що тепер протягом довгого періоду часу не матимуть нічого до чого звикли і що люблять” - поділилася перша дама. Одночасно висловила радість, що Українці в Польщі є безпечні. “Я дуже рада і є вдячною, що поляки роблять все, щоб жінки і діти знову почали посміхатися і щоб поступово почували себе як в дома. Дуже добре, що опинилися саме в Польщі, котра виявилася справжньою братньою державою, котра наш біль відчула як свій власний”. Олена Зеленська підкреслила, що є переконаною, що українки думають так само як і вона, що дуже вдячні всім полякам, а одночасно з нетерпінням чекають на найважливішу новину — що Україна перемогла і вже можна повернутися додому.”Переклад Ірени Станчик