Oblali mężczyznę kwasem. Zatrzymania za usiłowanie zabójstwa [wideo, zdjęcia]

W środę (27.04.2022 r.), wcześnie rano policjanci, Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Przestępczości Narkotykowej i Pseudokibiców KMP w Bydgoszczy, weszli jednocześnie do siedmiu mieszkań na terenie Bydgoszczy, Niemcza i Maksymilianowa. W ten sposób zrealizowali nakazy prokuratorskie dotyczące zatrzymania osób i przeszukań mieszkań do śledztwa prowadzonego w sprawie usiłowania zabójstwa.

Jak wynika z ustaleń kryminalnych, w nocy z 29 na 30 grudnia ubiegłego roku nieznani sprawcy napadli mieszkańca Bydgoszczy w zajezdni autobusowej w Niemczu pod Bydgoszczą. Oblali pokrzywdzonego kwasem siarkowym pozostawili go w odludnym, odosobnionym miejscu, co bezpośrednio naraziło na niebezpieczeństwo jego życie.Pokrzywdzony zdołał dotrzeć do zabudowań mieszkalnych, a następnie trafił do jednego z bydgoskich szpitali. Z uwagi na ciężkie obrażenia ciała został przewieziony do Szpitala Specjalistycznego w Gryficach.Bydgoscy policjanci rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie sprawców przestępstwa. Zabezpieczono monitoring oraz inne dowody przestępstwa. Trwające kilka tygodni czynności doprowadziły do ustalenia mężczyzn, którzy mogli dokonać tego przestępstwa. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wydał nakaz zatrzymania 29-letniego Macieja K. i 20-letniego Przemysława P.Okoliczności sprawy i obrażenia jakich doznał pokrzywdzony oraz zgromadzony przez kryminalnych materiał dowodowy pozwoliły prokuratorowi na przedstawienie zarzutów usiłowania zabójstwa: Maciejowi K. i Przemysławowi P.W piątek (29.04) sąd, na wniosek policjantów i prokuratora, zdecydował o aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące.Z ustaleń policjantów wynika, że do usiłowania zabójstwa doszło w wyniku nieporozumień pomiędzy mężczyznami.