Flagi, motocykliści i gra miejska. Świętujemy rocznicę wstąpienia do UE [wideo]

W niedzielę (1 maja) przypada 18. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w okolicach Starego Rynku w Bydgoszczy są rozdawane unijne flagi. Święto uczcili też politycy i motocykliści.

Decyzja o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej była słuszna i znacząco przyczyniła się do rozwoju naszego kraju - mówili.

WŁOCŁAWEK TĘŻ ŚWIĘTUJE

Mieszkańcy mogą odbierać flagi w niedzielę (1 maja) i w poniedziałek (2 maja) od 13.00 do 16.00, a także we wtorek (3 maja) od 14.00 do 16.00. Unijne flagi powiewały także na motocyklach, które przejechały w niedzielę przez miasto. O 12.00 wyruszyły z parkingu Castoramy przy ul. Szajnochy, by dotrzeć na stare tereny wystawiennicze w Myślęcinku. Tam można obejrzeć maszyny i zrobić zdjęcia.Z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej na Moście Staromiejskim stanęła okolicznościowa ramka do zdjęć. - Śmiało róbcie sobie zdjęcia i wysyłajcie je na adres photo@um.bydgoszcz.pl, a my opublikujemy je na naszych mediach społecznościowych. Pamiętajcie tylko, że przesłanie nam zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku!- zachęcają organizatorzy.Na Placu Wolności w Bydgoszczy środowiska lewicowe zorganizowały obchody Święta Pracy i 18 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy wiecu upominali się o pokój na świecie, prawa pracownicze i apelowali do rządzących, aby podjęli działania, które pozwolą odblokować unijne pieniądze dla naszego kraju, wyrażali też solidarność z Ukrainą. Rocznicę wejścia Polski do UE świętowali w Bydgoszczy także działacze Młodych .Nowoczesnych. -Z okazji rocznicy wejścia Polski do UE, przewidziane są także gry miejskie. We wtorek rozpoczyna się gra „W Europie czyli TU!”. Od 10.00 do 13.00 będzie można na ternie Starego Miasta rozwiązać ciekawe zadania i zagadki związane z krajami należącymi do Unii Europejskiej i z Bydgoszczą. Na trasie do odwiedzenia jest 5 punktów obowiązkowych, a po drodze - różne zadania. - Zbierzcie drużynę lub przyjdźcie w pojedynkę na taras Młynów Rothera 3 maja między 10.00 a 12.00 i odbierzcie kartę do gry. Tam poznacie proste reguły i ruszycie w trasę. W tej grze nie ma przegranych! - zachęcają organizatorzy. Grę należy ukończyć do godziny 13.00. Każda drużyna, która rozwiąże zadania, otrzyma miejskie upominki. Bezpłatny bilet jest do pobrania na bydgoszcz.pl.We Włocławku obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Klasy Robotniczej na wiślanych Bulwarach. Potem około 500-osobowy pochód przeszedł ulicami włocławskiej starówki aż na Plac Wolności. Tu również były kwiaty, składane pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, oraz okolicznościowe przemówienia. Uroczystość związana była również z przypadającą 1 maja 18. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy pochodu nieśli flagi unijne, na Placu Wolności orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego, a potem ,,Odę do radości" Ludwiga van Bethoovena - hymn Unii Europejskiej.