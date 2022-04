Burmistrz Lubienia Kujawskiego: Polska Spółka Gazownictwa napełniła sieć gazową

Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński poinformował, że Polska Spółka Gazownictwa przejęła w gminie stację i sieć objętej polskimi sankcjami firmy Novatek oraz napełniła sieć gazową. W najbliższych godzinach gaz wróci do jego odbiorców na tym terenie.

Według informacji przekazanej przez burmistrza Lubienia Kujawskiego (Kujawsko-Pomorskie) trwają intensywne prace przy stacji regazyfikacji.– Tam służby Polskiej Spółki Gazownictwa dokonały już uruchomienia tej stacji i napełnienia sieci gazowej, bo na została wcześniej opróżniona. Teraz trwa sprawdzanie szczelności i w najbliższych godzinach będą dokonywane włączenia zaworów przy poszczególnych domach, u poszczególnych odbiorców - powiedziała w rozmowie z PAP w piątek późnym popołudniem burmistrz Wiliński.Na terenie gminy Lubień Kujawski z sieci gazowniczej firmy Novatek korzystało kilkudziesięciu odbiorców. Do niej podłączony był m.in. budynek szkoły, centrum kultury, a także Urząd Miejski.W piątek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że – premier Mateusz Morawiecki, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wydał polecenia spółkom Skarbu Państwa - m.in. PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi - aby w niezwłocznym tempie dostarczyć gaz do tych sieci, których formalnym właścicielem jest firma Novatek.Ponadto - jak mówił - firma Novatek została w poleceniu premiera zobowiązana do tego, aby na postawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, te sieci zostały wydane do dyspozycji spółek Skarbu Państwa, które będą realizowały dostawy gazu do tych miejsc, w których firma powiązana z rosyjską spółką gazową, do tej pory dostarczała gaz.– Wszystko zadziało się błyskawicznie. Od wydania decyzji przez pana premiera nie minęła chwila, a nasze lokalne służby zadziałały błyskawicznie. Chciałbym podkreślić przede wszystkim świetną współpracę ze służbami wojewody kujawsko-pomorskiego. Byłem na bieżąco o informowany o wszystkich podejmowanych działaniach. Wzorowa była — w mojej ocenie — także postawa PSG, które błyskawicznie działało. Ekipy przejmowały u nas infrastrukturę już w godzinach popołudniowych. Ludzie będą mieli dostęp do gazu już na majówkę. Bardzo się z tego cieszę - ocenił burmistrz Wiliński.Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowała w piątek, że na podstawie polecenia premiera, spółka PGNiG Obrót Detaliczny zapewni dostawy gazu odbiorcom, którym przestała go dostarczać firma Novatek na terenie 10 gmin - Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin, a spółka PSG przystąpiła do realizacji zadań zmierzających do przywrócenia tam dystrybucji gazu.Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu tzw. listy sankcyjnej. Wśród umieszczonych na niej 50 podmiotów jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Utworzenie listy sankcyjnej umożliwiła specustawa, która wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.