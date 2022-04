Sołtysi nagrodzeni! Będzie wycieczka do Gdańska i zwiedzanie muzeum

26 sołectw zostało nagrodzonych w konkursie wojewody kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i zorganizowanie najciekawszych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w 2021 roku.

Pokazanie aktywności środowisk wiejskich - taki był cel tego konkursu. Nagrodą będzie wyjazd przedstawicieli nagrodzonych społeczności do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.– Zorganizowaliśmy wspólnie z mieszkańcami pochód. Była to też taka inscenizacji, prawie cała miejscowość brała w tym udział – powiedział Zbigniew Zwoliński z gminy Śliwice,i sołectwa Śliwiczki.Z każdego wyróżnionego w konkursie sołectwa do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pojedzie 40 osób.