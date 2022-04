Urząd miasta, szkoła i prywatne domy. Lubień Kujawski odcięty od dostaw gazu

Firma Novatek, wpisana na polską listę sankcyjną, zaprzestała dostaw gazu do Lubienia Kujawskiego (powiat włocławski). - Do niedawna na naszym terenie wszyscy ogrzewali się węglem, ale ze względów ekologicznych zaczęli przechodzić na gaz - mówi zastępca burmistrza Jakub Tomczak.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA tzw. listy sankcyjnej. Wśród 50 podmiotów umieszczonych na liście jest firma Novatek Green Energy z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego co do wielkości producenta gazu ziemnego w Rosji.Zastępca burmistrza Lubienia Kujawskiego poinformował w czwartek, że dzień wcześniej po południu dostęp do gazu został odcięty. - Mieliśmy sygnały od mieszkańców, którzy podłączyli się do sieci, że nie mają dostępu do gazu. To nie jest wielka grupa, bo ta sieć działa w naszym mieście od niedawna, od zeszłego roku. Na tę chwilę będzie to kilkadziesiąt instalacji — w tym budynek Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i szkoła - podkreślił Tomczak.Wskazał, że w szkole nadal jest zabezpieczenie w postaci pozostawionych kotłów węglowych, więc można alternatywnie przejść na węgiel. - W Urzędzie Miasta obecnie gazu nie ma. Sezon grzewczy się na szczęście zakończył, więc dla samego funkcjonowania urzędu nie jest to wielki problem. Instalacja w naszej gminie jest nowa, to była prywatna inicjatywa spółki Novatek. Wcześniej w mieście w ogóle nie było sieci gazowej - wyjaśnił zastępcą burmistrza. Wskazał, że właściwe ministerstwo i Urząd Wojewódzki pracują nad rozwiązaniem problemu.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało wniosek do Kancelarii Premiera o wydanie decyzji w sprawie przejęcia przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz PGNiG (na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym) instalacji gazowych należących do spółki Novatek Green Energy.