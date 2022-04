Żłobek „Muszelka” się powiększył i przyjął dodatkowe 50 dzieci [wideo, zdjęcia]

Pięćdziesięcioro dzieci przyjęto do rozbudowanego żłobka Muszelka na bydoskich Bartodziejach. Miejsce, w którym bawią się Krabiki, Rekinki i Ośmiorniczki odwiedzili dziś prezydent Rafał Bruski i jego zastępczyni Iwona Waszkiewicz./fot. Monika Siwak

Pięćdziesięcioro dzieci przyjęto do rozbudowanego żłobka „Muszelka” na bydgoskich Bartodziejach. Miejsce, w którym bawią się Krabiki, Rekinki i Ośmiorniczki odwiedzili prezydent Rafał Bruski i jego zastępczyni Iwona Waszkiewicz.

– Przez ostatnie 10 lat przybyło nam 615 miejsc opieki dla najmłodszych – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. – Zaczynaliśmy właśnie od 615 miejsc, a dzisiaj mamy ich w miejskich żłobkach 1230, a jednocześnie ponad 1000 dodatkowych miejsc dzięki wsparciu, które udzielane jest przez nas klubom malucha i niepublicznym żłobkom. Chcemy, aby nasze dzieciaki przebywały w jak najlepszych warunkach.





– Koszt całego zadania to 3 mln 166 tys. zł – podaje Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. – Z czego największe dofinansowanie było ze środków unijnych – 1 mln 600 tys. zł, z programu „Maluch” – 398 tys., i z budżetu miasta 1 mln 156 tys. zł.





– Bardzo się cieszę, jako dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich, że udało nam się otworzyć te 50 dodatkowych miejsc. To niezwykle ważne, ponieważ nasi mali mieszkańcy czekają na te miejsca, szczególnie rodzice, którzy chcą wrócić do pracy. Szacowany koszt początkowy realizacji tego zadania był zupełnie inny, niż końcowy i po raz kolejny musieliśmy prosić o wsparcie z budżetu miasta i to wsparcie otrzymaliśmy – mówi Agnieszka Szulc.





W czasie spotkania dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy Agnieszka Szulc i kierownik „Muszelki” Ewa Kawczyńska pokazywały m.in. salę doświadczania świata za pomocą wody i kolorowych światłowodów.





Nowe pomieszczenia żłobka były kiedyś biurami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przeniesiono na Osiedle Leśne. W sumie w Bydgoszczy jest około trzech tysięcy miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.





Więcej w materiale Moniki Siwak.