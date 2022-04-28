2022-04-28, 12:00 Redakcja
відомоśці для України. Як достаć з помочі финансовą для дзиеці?
Дедалі більше українців повертаються на свою Батьківщину. Деякі з них їдуть в Україну тільки на короткий термін, щоб відвідати рідних — і хочуть знову повернутися до Польщі. Всі права на отримання грошової допомоги будуть збережені,якщо виїзд триватиме не більше ніж 30 днів.
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Заклад Громадського Страхування нагадує, що про виїзд з Польщі потрібно повідомити ZUS, це можна зробити через інтернет.
Заявки на отримання грошової допомоги 500+ на дитину, громадяни України можуть подавати за два періоди — поточний, котрий закінчується в травні і наступний, котрий буде чинним від 1 червня до кінця травня 2023 року. Якщо заяву подано на поточний період після 31 травня, а на новий період після 30 червня, то гроші будуть сплачені за місяць в котрому подано заяву. Винятком є батьки, котрим щойно народилася дитина — вони мають три місяці щоб подати заяву на отримання грошової допомоги і отримають її з так званим вирівнюванням від моменту народження, себто на 3 місячну дитину — 1500 злотих.
Увага! Особи, котрі до 30 квітня себто до суботи подадуть заяву на 500+ на новий період отримають першу виплату грошової допомоги до 30 червня. Якщо подадуть заяву в травні — гроші отримають від липня. В Куявсько-Поморському Воєводстві до ZUS-у вплинуло понад 14 тисяч заяв 500+ на понад 22 тисячі дітей.
Біженці можуть складати також до ZUS-u заявки на отримання Сімейного Капіталу по Опіці на другу і наступну дитину від одного до 3х років. В сумі можна отримати 12 тисяч злотих — по 500 злотих щомісяця протягом двох років або тисячу злотих на місяць протягом року. Якщо біженці котрі отримали PESEL подали заяву в квітні, то отримають допомогу за березень.
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад Ірени Станчик