відомоśці для України. Як достаć з помочі финансовą для дзиеці?

Дедалі більше українців повертаються на свою Батьківщину. Деякі з них їдуть в Україну тільки на короткий термін, щоб відвідати рідних — і хочуть знову повернутися до Польщі. Всі права на отримання грошової допомоги будуть збережені,якщо виїзд триватиме не більше ніж 30 днів.

Дедалі більше українців повертаються на свою Батьківщину. Деякі з них їдуть в Україну тільки на короткий термін, щоб відвідати рідних — і хочуть знову повернутися до Польщі. Якщо мають ідентифікаційний номер, себто PESEL і право до отримання грошової допомоги, то повинні пам'ятати, що втратять можливість її отримати, якщо перебуватимуть за кордоном Польщі понад місяць часу. Всі права на отримання грошової допомоги будуть збережені,якщо виїзд триватиме не більше ніж 30 днів.Заклад Громадського Страхування нагадує, що про виїзд з Польщі потрібно повідомити ZUS, це можна зробити через інтернет.Заявки на отримання грошової допомоги 500+ на дитину, громадяни України можуть подавати за два періоди — поточний, котрий закінчується в травні і наступний, котрий буде чинним від 1 червня до кінця травня 2023 року. Якщо заяву подано на поточний період після 31 травня, а на новий період після 30 червня, то гроші будуть сплачені за місяць в котрому подано заяву. Винятком є батьки, котрим щойно народилася дитина — вони мають три місяці щоб подати заяву на отримання грошової допомоги і отримають її з так званим вирівнюванням від моменту народження, себто на 3 місячну дитину — 1500 злотих.Увага! Особи, котрі до 30 квітня себто до суботи подадуть заяву на 500+ на новий період отримають першу виплату грошової допомоги до 30 червня. Якщо подадуть заяву в травні — гроші отримають від липня. В Куявсько-Поморському Воєводстві до ZUS-у вплинуло понад 14 тисяч заяв 500+ на понад 22 тисячі дітей.Біженці можуть складати також до ZUS-u заявки на отримання Сімейного Капіталу по Опіці на другу і наступну дитину від одного до 3х років. В сумі можна отримати 12 тисяч злотих — по 500 злотих щомісяця протягом двох років або тисячу злотих на місяць протягом року. Якщо біженці котрі отримали PESEL подали заяву в квітні, то отримають допомогу за березень.Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.Переклад Ірени Станчик