Czwartek, 28 kwietnia 2022 r.   Imieniny: Piotra, Walerii, Witalisa
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Deweloper
2022-04-28, 12:00 Redakcja

відомоśці для України. Як достаć з помочі финансовą для дзиеці?

Як достаć з помочі финансовą для дзиеці?/fot. Pixabay
Як достаć з помочі финансовą для дзиеці?/fot. Pixabay
Дедалі більше українців повертаються на свою Батьківщину. Деякі з них їдуть в Україну тільки на короткий термін, щоб відвідати рідних — і хочуть знову повернутися до Польщі. Всі права на отримання грошової допомоги будуть збережені,якщо виїзд триватиме не більше ніж 30 днів.

Робота в школі та садочку та інтеграційний захід! Читай і слухай!

Польська мова в електронній школі. Де біженці можуть звернутися за допомогою?
Новий склад з допомогою для біженців. І безкоштовна юридична консультація
В нашич відомоśцицаґч запрашамі до забави, віпочінку і śвиęтованія!
Великодні богослужіння та вивчення польської для українців
Дедалі більше українців повертаються на свою Батьківщину. Деякі з них їдуть в Україну тільки на короткий термін, щоб відвідати рідних — і хочуть знову повернутися до Польщі. Якщо мають ідентифікаційний номер, себто PESEL і право до отримання грошової допомоги, то повинні пам'ятати, що втратять можливість її отримати, якщо перебуватимуть за кордоном Польщі понад місяць часу. Всі права на отримання грошової допомоги будуть збережені,якщо виїзд триватиме не більше ніж 30 днів.

Заклад Громадського Страхування нагадує, що про виїзд з Польщі потрібно повідомити ZUS, це можна зробити через інтернет.

Заявки на отримання грошової допомоги 500+ на дитину, громадяни України можуть подавати за два періоди — поточний, котрий закінчується в травні і наступний, котрий буде чинним від 1 червня до кінця травня 2023 року. Якщо заяву подано на поточний період після 31 травня, а на новий період після 30 червня, то гроші будуть сплачені за місяць в котрому подано заяву. Винятком є батьки, котрим щойно народилася дитина — вони мають три місяці щоб подати заяву на отримання грошової допомоги і отримають її з так званим вирівнюванням від моменту народження, себто на 3 місячну дитину — 1500 злотих.

Увага! Особи, котрі до 30 квітня себто до суботи подадуть заяву на 500+ на новий період отримають першу виплату грошової допомоги до 30 червня. Якщо подадуть заяву в травні — гроші отримають від липня. В Куявсько-Поморському Воєводстві до ZUS-у вплинуло понад 14 тисяч заяв 500+ на понад 22 тисячі дітей.

Біженці можуть складати також до ZUS-u заявки на отримання Сімейного Капіталу по Опіці на другу і наступну дитину від одного до 3х років. В сумі можна отримати 12 тисяч злотих — по 500 злотих щомісяця протягом двох років або тисячу злотих на місяць протягом року. Якщо біженці котрі отримали PESEL подали заяву в квітні, то отримають допомогу за березень.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для України
Bydgoszcz
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-04-28, godz. 12:45 Zmiany u strażaków z Grudziądza. Czeka ich wyprowadzka z zabytkowego budynku [wideo] Grudziądzka PSP dostanie nową siedzibę - większą i nowocześniejsza od dotychczasowej. Obiekt powstanie przy ul. Karabinierów. Będzie się składać z dwóch… » więcej 2022-04-27, godz. 21:00 To już 10. edycja Budżetu Obywatelskiego w Toruniu. Jakieś pomysły? Od 4 maja torunianie mogą zgłaszać swoje projekty z budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Do podziału jest ponad 7 milionów złotych. » więcej 2022-04-27, godz. 20:16 Bydgoscy radni nie chcą łączenia dwóch szpitali uniwersyteckich [apel] Rada Miasta Bydgoszcz sprzeciwia się konsolidacji szpitali uniwersyteckich. Chodzi o placówki im. Jurasza i im. Biziela. W praktyce, taka zmiana miałaby oznaczać… » więcej 2022-04-27, godz. 17:00 Leśnicy ćwiczyli z żołnierzami WOT. Były strzały, ciemność i ranni [wideo, zdjęcia] Strzały ciężkich karabinów, jęki rannych, las, ciemność, rozmaite przeszkody na drodze i stres - w takich warunkach znaleźli się w środę (27 kwietnia)… » więcej 2022-04-27, godz. 16:15 Ukraińskie dzieci odwiedziły jednostkę straży pożarnej! Każdy chciał wejść do wozu! Grupa ukraińskich dzieci, które uciekły ze swojego kraju przed wojną odwiedziła w środę strażaków. W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej na ulicy Pomorskiej… » więcej 2022-04-27, godz. 15:19 Naukowy zawrót głowy w Grudziądzu. Trwa tam dwudniowy piknik! [zdjęcia] Prezentacje, wykłady, zawody sportowe czy występy artystyczne. W Grudziądzu trwa Pierwszy Piknik Naukowy. » więcej 2022-04-27, godz. 14:17 Papierowym samolotem z Polski do Austrii. Eliminacje w Bydgoszczy i Toruniu Papierowe samoloty latały w holu Politechniki Bydgoskiej. Odbyły się tam eliminacje do największych tego typu zawodów na świecie - Red Bull Paper Wings. » więcej 2022-04-27, godz. 13:15 Робота в школі та садочку та інтеграційний захід! Читай і слухай! Біженки і біженці з України будуть працювати в міських школах, садочках та осередках освіти… » więcej 2022-04-27, godz. 12:17 Groźny pożar pod Bydgoszczą. Mogło dojść do tragedii [zdjęcia] Poważny pożar przy ulicy Dukielskiej w Bydgoszczy (niedaleko wylotówki na Gdańsk). Pierwsze zgłoszenie mówiło o pożarze samochodu. Do akcji skierowano… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Zmarł chłopiec, który wypadł przez okno na bydgoskich Wyżynach (wczoraj, 09:30)
  2. Dwa razy wjechał do rowu i chciał przejechać policjantkę. Trafił do aresztu [zdjęcia] (23 kwietnia, 12:45)
  3. Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w regionie [program] (25 kwietnia, 20:00)
  4. Ponad 100 klasyków startuje w rajdzie. Zabytkowe pojazdy w Bydgoszczy [zdjęcia] (23 kwietnia, 09:27)
  5. Nie chcą kładki na bydgoskich Wyżynach. Wolą przejście dla pieszych i światła [zdjęcia, wideo] (22 kwietnia, 18:02)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO