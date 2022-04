Bydgoscy radni nie chcą łączenia dwóch szpitali uniwersyteckich [apel]

Apel Rady Miasta Bydgoszczy do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie konsolidacji szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy





„Mieszkańcy Bydgoszczy przekażą w roku 2022 do NFZ około 1,2 mld złotych na opiekę medyczną w ramach obowiązkowej składki zdrowotnej. Samorząd Bydgoszczy wraz

z władzami państwa oraz jednostkami ochrony zdrowia jest odpowiedzialny za zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców Bydgoszczy. W sytuacji pandemii, uchodźstwa

z Ukrainy oraz słabości systemu ochrony zdrowia w Polsce Rada Miasta Bydgoszczy wykazuje głębokie zaniepokojenie decyzją J. M. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o konsolidacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 (SU1) i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 (SU2)

w Bydgoszczy.





Eksperci oraz osoby funkcjonujące w ochronie zdrowia w Bydgoszczy przedstawiają argumenty, które wpłyną niekorzystnie na opiekę zdrowotną głównie dla mieszkańców Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w związku z realizacją projektu władz UMK. Spowoduje to między innymi:

- ograniczenie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy

i powiatu bydgoskiego poprzez: zmniejszenie sumarycznej liczby łóżek specjalistycznych

z poszczególnych dziedzin, co wydłuży kolejki pacjentów oczekujących na diagnostykę

i leczenie;

- obniżenie interdyscyplinarności, komplementarności i bezpieczeństwa co do zdrowia i życia chorych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, szczególnie w tzw. „złotej godzinie”;

- zwiększenie ryzyka zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych w wyniku hospitalizacji pacjentów na korytarzu, małej ilości sanitariatów, kumulacji studentów, stażystów i rezydentów;

- konieczności zamykania oddziałów z powodów epidemiologicznych (doświadczenie

z pandemii SARS-Cov2);

- zerwanie sieci kooperacji pomiędzy klinikami, kształtowanych przez dziesiątki lat.





Ważnymi argumentami przeciw konsolidacji szpitali są przesłanki ekonomiczne,

do których można zaliczyć:

- ryzyko zwrotu przez SU2 dofinansowania unijnego,

- zagrożenie ukończenia budowy nowego budynku w SU2,

- koszty projektu konsolidacji, przeprowadzki jednostek organizacyjnych szpitali i konieczność wykonania przy tej okazji remontów i modernizacji,

- koszty dowozu pacjentów na konsultacje, gdy nie będzie jednoimiennych klinik w obu szpitalach,

- koszty przewozu pacjentów z SOR z jednego szpitala uniwersyteckiego do drugiego szpitala.





Skrajną niegospodarnością może być zbudowanie sal hybrydowych w nowym budynku SU2 dla klinik, które będą przeniesione do SU1. Konsolidacja SU1 i SU2 wpłynie bardzo niekorzystnie na dostępność studentów i uczestników szkolenia podyplomowego do bazy dydaktycznej i klinicznej. Utrudni również realizację projektów badawczych.





Niestosownym jest także przedmiotowe traktowanie pracowników, wynikające

z konieczności przenoszenia klinik pomiędzy SU1 i SU2, bez uwzględnienia ich opinii co może spowodować: ryzyko odejścia pracowników o wyjątkowych kompetencjach, zerwanie relacji międzyludzkich kształtowanych latami w danym szpitalu, przeniesienie jednostek z wyremontowanych pomieszczeń SU nr 2 do nieremontowanych od lat pomieszczeń SU nr 1, zatrzymanie realizacji pomysłów rozwojowych opartych na indywidualnych przemyśleniach i aktywnościach członków zespołu i inicjatywy poszerzania oferty leczniczej. Różne poziomy zadłużenia szpitali oraz inna filozofia funkcjonowania obu ośrodków, które do tej pory działały niezależnie może po konsolidacji stanowić źródło konfliktów międzyludzkich, nie tylko w relacjach pomiędzy pracownikami medycznymi, ale także pomiędzy pracownikami medycznymi a pacjentami, co może skutkować odejściem członków zespołu i ograniczeniem dostępności usług medycznych dla dużej grupy pacjentów, którzy wcześniej powierzyli swoje zdrowie i życie jednemu z do tej pory niezależnych ośrodków.





Pragniemy zwrócić uwagę, że władze Bydgoszczy dbając o rozwój Collegium Medicum, w przeciwieństwie do części mieszkańców Bydgoszczy, nie protestowały

w związku z uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego o przekazaniu Wojewódzkiego Szpitala

im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy (obecny SU2) UMK w Toruniu. Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego przekazując część swojego majątku w postaci Szpitala Uczelni nie zakładał, że może dojść do jego likwidacji poprzez konsolidację z innym szpitalem.





Mając na uwadze przedstawione argumenty Rada Miasta Bydgoszczy apeluje

do J. M. Pana prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu, aby odstąpić od projektu konsolidacji szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy."