Робота в школі та садочку та інтеграційний захід!

Біженки і біженці з України будуть працювати в міських школах, садочках та осередках освіти. Місто Бидгощ підписало договір співпраці з фундацією Польський Центр Міжнародної Допомоги. Фінансування забезпечить фундація в рамках програми „Cash for Work” (себто “Готівка для працюючих”). Ціль проекту — це підтримка бидгоських вчителів.

В наслідок вибуху війни в Україні до цього часу понад 1900 українських учнів пішло до бидгоських шкіл і дитячих садочків.Підписано 65 договорів з громадянами України. Особи з відповідними кваліфікаціями будуть працювати в міських школах, дитячих садках та осередках освіти в якості асистентів польських вчителів, в свою чергу решта осіб буде допомагати працівникам адміністрації і обслуговування. Під час літніх канікулів працівники будуть задіяні в організовані міськими органами самоврядування форми літнього відпочинку — повідомляє заступниця президента міста Івона Васькевич.1 і 2 травня Центр Сучасності Млин Знання в Торуні запрошує на пікнік “Польща для України”.Перед Торунським центром науки повстане штучний пляж, на котрому діти з Торуня і України можуть скористатись з різних атракціонів. Коло Млину Знань на якорі стоятиме пірацький корабель на дмуханій хвилі, з'явиться смуга перешкод а також циркові анімації, такі як навчання жонглювання і ходьба на ходулях, мильні бульбашки, фокуси, тощо. Особи котрі мають статус біженця зможуть також безплатно відвідати виставки в Центрі Сучасності Млин Знань.Переклад Ірени Станчик